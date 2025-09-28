قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

تصاعد الحرب في غزة.. مصر تواصل دورها السياسي والإغاثي دعماً للشعب الفلسطيني

إسراء صبري

تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، حيث توغّلت دبابات وقوات برية في أحياء متعددة داخل مدينة غزة مثل الصبرة وتل الهوا والشيخ رضوان، ما أثار مخاوف إزاء سلامة المدنيين الذين باتوا محاصرين في منازلهم، وبالرغم من ذلك لم تتوقف الدولة المصرية عن توفير الدعم والمساعدات للشعب الفلسطيني، وكذلك دول العالم.

أسطول الصمود العالمي

وفي محاولة دولية لدعم غزة، أعلن “أسطول الصمود العالمي” ومبادرات لتمكين دخول المساعداأسطول الصمود العالمي”ت عبر البحر، لكن التعرض لهجمات بطائرات مسيّرة واستخدام أساليب لإعاقة وصول البضائع يفرض تعقيدات كبيرة.

في موازاة التصعيد الميداني، تسعى القوى الدولية لطرح خطط لوقف إطلاق النار أو لعمليات تفاوضية، ومن أشهرها مقترحات أمريكية موجهة إلى الدول العربية بينها مصر، طالبة دورًا فاعلًا في إنهاء الصراع.

 مصر في قلب الصراع

الرئيس عبدالفتاح السيسي وصف ما يحدث في غزة بأنه “حرب إبادة ممنهجة”، مؤكدًا أن القصف والعدوان تجاوزا أي مبرر أو منطق.

وعملت مصر على تبنّي خطاب داعم للشعب الفلسطيني والمطالِب بوقف الحرب، ورفض أي مخطط لتهجير السكان خارج القطاع.

قوافل المساعدات الإنسانية المصرية 

الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 42 حاملة نحو 3400 طن مساعدات إنسانية إلى غزة

وتواصل مصر توفير قوافل المساعدات الإنسانية للقطاع، حيث تحركت قافلة المساعدات الإنسانية الـ43 من مصر إلى قطاع غزة.

وحملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ43 نحو 3000 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة التي يحتاجها القطاع، وتضمنت ما يزيد عن 2700 طن مساعدات غذائية ودقيق، ونحو 300 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، وذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

قطاع غزة أسطول الصمود العالمي غزة الاحتلال الإسرائيلي الدولة المصرية

الابراج
مسلسل لينك
انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل المرارة
القرنبيط بالبشاميل
