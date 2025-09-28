دفعات جديدة من المساعدات تغادر الأراضي المصرية إلى غزة

قال زياد قاسم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح البري في الجانب المصري، إن الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري دفعتا منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بعشرات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح قاسم، في تصريحات مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشاحنات التي تم دفعها تشمل مساعدات غذائية متنوعة مثل الأرز والطحين وأكياس الدقيق والمكرونة، بالإضافة إلى سلال غذائية، إلى جانب مستلزمات وأجهزة طبية وأدوية علاجية، ومواد إيوائية كخيام وأغطية ومراتب، من أجل تلبية احتياجات سكان القطاع خاصة في ظل استمرار تدمير البنى التحتية والمباني السكنية بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف أن هذه المساعدات تمر عبر منفذ كرم أبو سالم، الذي أصبح المنفذ الوحيد المخصص لإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة من الجانب المصري بعد أن دمرت القوات الإسرائيلية معبر رفح من الجانب الفلسطيني منذ مايو 2024، ما حال دون إدخال المساعدات عبره.

وأشار إلى أن معبر رفح كان مخصصًا في الأصل لخروج ودخول الأفراد فقط، لكن بعد الأزمة الإنسانية داخل القطاع، حولته مصر إلى منفذ لتسهيل وصول المساعدات، وهو ما زاد من أهمية منفذ كرم أبو سالم في الوقت الراهن.

وعن حركة الشاحنات، أوضح قاسم أن عددًا كبيرًا من الشاحنات المحملة بالمساعدات لا تزال مصطفة في انتظار الإشارة للانطلاق عبر المنفذ إلى قطاع غزة المحاصر منذ نحو عامين.