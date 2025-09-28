انفراجة في أزمة شروق وفا بعد تدخل أشرف صبحي وزير الرياضة

شهدت أزمة لاعبة الشطرنج الدولية شروق وفا انفراجة ملحوظة خلال الساعات الأخيرة، بعدما قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة برئاسة اللواء مختار عمارة، وقف كافة إجراءات شطبها من سجلات الاتحاد، وذلك في أعقاب الأزمة التي أثارتها بتصريحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار الاتحاد بعد تدخل مباشر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي بادر بالتواصل مع اللاعبة لاحتواء الموقف وإقناعها بالاستمرار في تمثيل المنتخب الوطني، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام اللاعبين ودعمهم في مختلف البطولات القارية والعالمية.

وأوضح اللواء مختار عمارة أن التحرك السريع من جانب الوزير ساعد على تهدئة الأجواء وإعادة الثقة، مشيرًا إلى أن اتحاد الشطرنج سيعقد اجتماعًا قريبًا مع شروق وفا من أجل مناقشة كافة المشكلات التي طرحتها، ووضع برنامج إعداد قوي يليق بمكانة مصر في اللعبة.

وكانت اللاعبة قد أثارت جدلًا واسعًا بعدما نشرت منشورًا عبر حسابها على "فيس بوك"، هاجمت خلاله مسؤولي الاتحاد، متهمة إياهم بالتقصير والتهميش وسوء التعامل مع لاعبي المنتخب، مؤكدة في كلماتها أنها لا ترغب في تمثيل مصر تحت مظلة الاتحاد الحالي.

الأزمة بلغت ذروتها بعدما أعلنت شروق وفا في المنشور نفسه أنها بدأت بالفعل إجراءات الانتقال لتمثيل إيرلندا في المنافسات الدولية، الأمر الذي دفع وزير الرياضة والاتحاد للتحرك السريع لاحتواء الموقف وضمان استمرارها تحت العلم المصري.