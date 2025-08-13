لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة فاركو في الدوري ..شاهد

شارك الإعلامي أحمد شوبير، متابعيه لقطات من مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة فاركو في الدوري".

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعداداً لخوض مباراة فاركو، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية المتنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، ثم قام بعدها الجهاز الفني بعمل تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، فيما خضع حراس المرمى لمران قوي ضمن خطة الاستعداد للمرحلة المقبلة.

كان الأهلي قد تعادل مع نظيره فريق مودرن سبورت بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم السبت الماضي في أولى مبارياته بالموسم الجديد.