الحكومة تتحرك لحسم ملف الإيجار القديم.. لجان ميدانية لتقسيم المناطق السكنية
مصطفى بكري ينعى صنع الله إبراهيم: رحل بعد مسيرة طويلة من العطاء
وزير الاستثمار: مستهدفات لمضاعفة التبادل التجاري مع كوت ديفوار وتطوير الشراكات في الطاقة والتعدين
تعطل دخول مساعدات غزة لساعات بسبب تعنت الاحتلال
القبض علي شبكة دعـ.ـارة داخل ناد صحي بالعجوزة
وزير التعليم العالي: معرض أخبار اليوم منصة فريدة تجمع الجامعات والمعاهد في مكان واحد
عبد العاطي: معبر رفح مفتوح ومصر تتحرك دبلوماسيًا لحماية غزة واستقرار الإقليم
مفتي جنوب أفريقيا: أعتز بانتمائي للأزهر الشريف وتدريبي في دار الإفتاء المصرية
أيمن عاشور: البرامج الجامعية الجديدة مؤهلة بقوة لسوق العمل المحلي والدولي
الحماية المدنية تخمد حريق سيارة محملة بمواد كيميائية في قصر النيل
تركيا : سياسات إسرائيل التوسعية تمتد إلى سوريا وتثير الفوضى
الدولار يتعثر عالميًا.. هبوط حاد وتقلبات تضرب سوق العملات الأجنبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة فاركو في الدوري ..شاهد

باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد شوبير، متابعيه لقطات من مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة فاركو في الدوري".

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعداداً لخوض مباراة فاركو، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز. 

بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية المتنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، ثم قام بعدها الجهاز الفني بعمل تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، فيما خضع حراس المرمى لمران قوي ضمن خطة الاستعداد للمرحلة المقبلة. 

كان الأهلي قد تعادل مع نظيره فريق مودرن سبورت بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم السبت الماضي في أولى مبارياته بالموسم الجديد.

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

برج الدلو

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025: زيادة الراتب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | حفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. هؤلاء ممنوعون من الروز ماري.. صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز

بكتيريا الامعاء

نوع طعام غير متوقع يعالج بكتيريا الأمعاء

بالصور

سر تسمية طائرة بوينج 757 بـ "أتاري فيراري"

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

لوك ناعم.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

فيديو

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

