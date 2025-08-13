العراق تكشف حقيقة إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا

أكدت السفارة العراقية في دمشق، اليوم "الأربعاء"، عدم صحة ما تردد عن إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا، مشددة على استمرار حركة المسافرين والبضائع بشكل طبيعي.

وفي بيان لها، أشارت السفارة إلي أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده قيام العراق بغلق منفذ القائم الحدودي، مضيفة: “وتود السفارة ان توضح عدم صحة هذه الأنباء ونفيها القاطع لكل ماورد في هذا الموضوع”.

وذكرت السفارة، أيضا، أن “هيئة المنافذ الحدودية في جمهورية العراق قد اصدرت بيانا بهذا الشأن، وان الحركة الاقتصادية مع سوريا مستمرة، وكذلك حركة المسافرين”.

وختمت السفارة : ولكن شهد المنفذ انخفاضا في عدد الوافدين بسبب الزيارة الاربعينية، وستشهد الحركة زيادة في اعداد المسافرين والنقل التجاري بين البلدين بعد انتهاء الزيارة".