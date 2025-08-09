العراق: لا تهاون في حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق سلطة القانون ومكافحة الفساد تمثل أولويات حكومته، مشددًا على أنه لا يمكن التهاون في تنفيذ هذه المبادئ لضمان استقرار البلاد وتعزيز سيادتها، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

القوة البحرية العراقية والموانئ

من جانب آخر؛ ذكرت وسائل اعلام عراقية أن القوة البحرية العراقية والموانئ، احتجزت ناقلة نفط ليبيرية محملة بربع مليون طن من مادة "النفط الأسود" قبالة سواحل محافظة البصرة.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الناقلة المحتجزة تحمل الجنسية الليبيرية، وحمولتها تقدر بقرابة ربع مليون طن من مادة النفط الأسود".

وذكر المصدر أن الاحتجاز جاء بعد تفتيش الناقلة والتأكد من أوراقها، حيث تبين أنها تفتقر إلى الأوراق الثبوتية المطلوبة.

وأشار إلى أن الشركة المعنية، في حال عدم تقديمها للأوراق اللازمة، سيتم تحويل ملف القضية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.