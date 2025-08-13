انقلاب سيارة وإصابة شخصين أعلى صحراوي أطفيح

شهد الطريق الصحراوي بمدينة أطفيح جنوب محافظة الجيزة انقلاب سيارة، ما أسفر عن إصابة 2 من مستقليها، تم نقل المصابين الى المستشفى ورفع آثار الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مرورى، وانتقلت سيارات الاسعاف وتبين انقلاب سيارة نتج عنها إصابة شخصين وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت أوناش المرور إلى مسرح الحادث وتم رفع السيارة المحطمة وإعادة تسيير حركة الطريق بعدما تسبب الحادث في كثافات مرورية متحركة، تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.