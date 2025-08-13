قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من الحكومة على اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. فيديو
مدبولي: الأسعار في تحسن عن العام الماضي ووارد يكون هناك خفض آخر طبقا للظروف
تركي آل الشيخ ردًا على متابع: أنا بدوي.. وأجدادي سطروا التاريخ
رئيس النيابة الإدارية: محكمة النقض قمة الهرم في إرساء المبادئ القانونية
الحكومة تعلن بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة
الحكومة تعلن قرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
الرئيس السيسي يطالب بوضع خارطة طريق واضحة لتطوير الإعلام المصري
رئيس الغرف التجارية يدعو القطاع الخاص لتخفيض هامش الربح بالتعاون مع الحكومة
رئيس الوزراء يشارك في جنازة علي مصيلحي وزير التموين السابق بمسجد الشرطة
نقابة الصحفيين تعلن نتيجة لجنة المشتغلين
مدبولي: زيادة الاحتياطي الأجنبي ليس مدفوعا بأموال ساخنة بل باقتصاد حقيقي
رئيس الوزراء: استقرار السلع وتوافر العملة الصعبة وتعافي قوي للاقتصاد المصري
توك شو

تحسين الأَسطل: إسرائيل تمارس حرب إبادة.. وعلى شعبنا سحب الذرائع من الاحتلال

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور تحسين الأَسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن ما تشهده غزة منذ أكثر من عام ونصف هو حرب إبادة جماعية ممنهجة، تستهدف الإنسان الفلسطيني، ومقومات بقائه على أرضه، وليس فقط فصيلاً بعينه.

وأضاف، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس عدوانًا شاملًا ضد المدنيين والبنية التحتية، ويقصف المستشفيات والمدارس ورياض الأطفال، في ظل دعم مطلق من الإدارة الأمريكية، التي توفّر لإسرائيل الحصانة السياسية والسلاح العسكري لارتكاب مزيد من الجرائم.

دعوة لحماس لتحمل مسؤولياتها الوطنية وتقديم مصلحة الشعب

وأوضح الأَسطل أن على حركة حماس، في ظل هذا الظرف الاستثنائي، أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية، وتُعلي مصلحة الشعب الفلسطيني فوق أي اعتبارات فصائلية، وأن تبادر إلى سحب الذرائع التي يستغلها الاحتلال لتبرير مواصلة عدوانه الوحشي على قطاع غزة.

وأشار إلى أن بنيامين نتنياهو كان من أوائل الداعمين لاستمرار سيطرة حماس على غزة، بل وصرّح علنًا خلال حملته الانتخابية الأخيرة بأن هذه السيطرة تصب في مصلحته السياسية، وتُستخدم كذريعة لعرقلة أي مسار نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين غزة الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

ترشيحاتنا

د نظير عياد

عياد : دعم الرئيس السيسي لمؤتمر الإفتاء منحه قوة دفع للمستقبل

الإفتاء

الإفتاء توقع بروتوكولي تعاون مع الأردن وجنوب أفريقيا لتعزيز التعاون

مؤتمر صناعة المفتي الرشيد

بين ضوابط الشريعة وحدود التقنية.. نقاشات موسعة حول مستقبل الإفتاء

بالصور

24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء

اضطراب الاكتناز.. عادات تدمر منزلك دون أن تشعر

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

لماذا تم استبدال فلاتر الزيت الخرطوشة في السيارات الجديدة بـ الدوارة؟

فيديو

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

