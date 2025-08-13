الغرف التجارية: خصومات تصل إلى 25% وتراجع كبير في أسعار السلع

قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن مبادرة خفض أسعار السلع تتم على أسس اختيارية بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أن الاجتماع مع وزير التموين أكد وجود فائض في العرض على مختلف السلع.

خصومات تصل إلى 30% على الأجهزة الكهربائية وتنخفض أسعار مواد البناء

أوضح الوكيل أن هناك خصومات وصلت إلى 30% على الأجهزة الكهربائية، بينما انخفضت أسعار مواد البناء بمعدل يتراوح بين 5% و20%، مشيرًا إلى أن شركات الحديد خفضت الأسعار بنسبة 6%، ووصل سعر الطن إلى 1200 جنيه.

أسواق اليوم الواحد تقدم خصومات تصل إلى 25% على السلع

أكد رئيس الاتحاد استمرار فعاليات أسواق "اليوم الواحد" التي توفر سلعًا بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، مع انخفاض مستمر في أسعار الفاكهة والبيض وغيرها من السلع الأساسية.

شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص للحفاظ على استقرار الأسعار

أكد الوكيل وجود تعاون مستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، ودعم الأسر المصرية عبر خفض الأسعار تدريجيًا بما يحقق الاستقرار في الأسواق.