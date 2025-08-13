الغرف التجارية : نسعى لتخفيف هوامش الربح لتخفيض الأعباء على المواطنين

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أننا نعمل على تخفيف هوامش الربح لتخفيض الأعباء على المواطنين، وأن هناك عمل خلال الـ 9 أيام الأخيرة من أجل ذلك.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، أن مبادرة خفض الأسعار ليست تدخل من الحكومة ولكن هي مبادرة من القطاع الخاص المصري.

وتابع:ندشن اليوم مرحلة أولى من مبادرة خفض الأسعار.

وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.



وأضاف رئيس الحكومة، أن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية.



