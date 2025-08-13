رئيس الوزراء: تجاوزنا 2.5 مليون عملية جراحية خلال مبادرة قوائم الانتظار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن هناك العديد من الجوانب التي حدث بها تطور مثل مشكلة الإسكان والعشوائيات وحياة كريمة، فضلا عن مبادرات الصحة.

منظومة قوائم الانتظار

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي على أن منظومة قوائم الانتظار تجاوزت إنهاء 2.5 مليون عملية جراحية، وما يؤرق الأسرة المصرية الآن هو الأسعار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مجلس الوزراء وافق على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.



من جانبه؛ قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن فكرة مبادرة تخفيض الأسعار مبني على أن العرض يفوق الطلب، ومن المهم للمنتج إو التاجر هو ضمان رأس المال لتخفيض التكلفة.