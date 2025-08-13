قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقم قياسي وتعديل قانون .. أبرز تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي
رمزي عودة: الانقسام الداخلي في إسرائيل يضعف نتنياهو وقد يسرّع الدعوة لانتخابات
بدائل شهادات الـ27% في البنوك| تفاصيل العوائد وخيارات الاستثمار الآمن.. واقتصادي يوضح مميزاتها
رئيس أركان جيش الاحتلال يصادق على خطة لاحتلال مدينة غزة
بسبب زيادة الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على أحد الركاب
الوطنية للصحافة: فروق بدل الصحفيين عن شهري يوليو وأغسطس 2025 الأحد القادم
الاحتلال يعرقل دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة
الشناوي حسم أمر رحيله.. لماذا صمم مدرب الأهلي الاعتماد على شوبير أمام فاركو؟
أوهام عبثية.. أول تعليق من الأردن علي تصريحات نتنياهو
بروتوكول تعاون لتمويل 3500 مشروعًا متناه الصغر بنصف مليار جنيه.. تفاصيل
مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية
السلطة الفلسطينية تكشف عن خطتها لإنهاء الحرب على غزة
محافظات

فصل عامل بشاطئ النخيل بالإسكندرية بسبب طلب إكرامية من الرواد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بضرورة تكثيف الرقابة على الشواطئ، والتشديد على المستأجرين لضبط سلوك العاملين ومحاسبة المخالفين فورًا، والتصدي بكل حزم لأي محاولة لاستغلال المواطنين أو فرض إكراميات على رواد الشواطئ.

‏‎تم رصد شكوى من أحد رواد شاطئ النخيل تفيد بقيام أحد عمال الشماسي بطلب “إكرامية” من الرواد، مع التلفظ بألفاظ غير لائقة.

‏‎وبعرض الشكوى، كلف محافظ الإسكندرية على الفور العميد أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، باستدعاء المستأجر والعامل فورًا للتحقيق في الواقعة.

‏‎وقد أسفرت التحقيقات عن ثبوت صحة ما ظهر بالفيديو، وبناءً عليه تم فصل العامل نهائيًا ومنعه من العمل بالشواطئ التابعة للمحافظة، كما تم توقيع غرامة مالية على مستأجر الشاطئ، مع التعهد بالتشديد على العاملين لعدم تكرار تلك المخالفات.

‏‎وتؤكد محافظة الإسكندرية أنها لن تتهاون مطلقًا مع أي تقصير أو مخالفة تمس حقوق المواطنين أو تسيء للمظهر الحضاري للشواطئ، وسيظل هدفها الأول توفير بيئة آمنة للجميع، بما يعكس صورة الإسكندرية كمدينة سياحية رائدة.

‏‎وتستقبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جميع الشكاوى والمقترحات والاستفسارات عبر قنوات التواصل التالية:

📞 01270746490
📞 01289252668
📞 01270477199
📞 01119555946
📞 01283136655
📞 01222970127
📞 01225304022

الاسكندرية محافظ الاسكندرية أحمد خالد الرقابة على الشواطئ الاكراميات

ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكثير من الملح؟
شيفروليه
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
