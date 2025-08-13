فصل عامل بشاطئ النخيل بالإسكندرية بسبب طلب إكرامية من الرواد

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بضرورة تكثيف الرقابة على الشواطئ، والتشديد على المستأجرين لضبط سلوك العاملين ومحاسبة المخالفين فورًا، والتصدي بكل حزم لأي محاولة لاستغلال المواطنين أو فرض إكراميات على رواد الشواطئ.

‏‎تم رصد شكوى من أحد رواد شاطئ النخيل تفيد بقيام أحد عمال الشماسي بطلب “إكرامية” من الرواد، مع التلفظ بألفاظ غير لائقة.

‏‎وبعرض الشكوى، كلف محافظ الإسكندرية على الفور العميد أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، باستدعاء المستأجر والعامل فورًا للتحقيق في الواقعة.

‏‎وقد أسفرت التحقيقات عن ثبوت صحة ما ظهر بالفيديو، وبناءً عليه تم فصل العامل نهائيًا ومنعه من العمل بالشواطئ التابعة للمحافظة، كما تم توقيع غرامة مالية على مستأجر الشاطئ، مع التعهد بالتشديد على العاملين لعدم تكرار تلك المخالفات.

‏‎وتؤكد محافظة الإسكندرية أنها لن تتهاون مطلقًا مع أي تقصير أو مخالفة تمس حقوق المواطنين أو تسيء للمظهر الحضاري للشواطئ، وسيظل هدفها الأول توفير بيئة آمنة للجميع، بما يعكس صورة الإسكندرية كمدينة سياحية رائدة.

‏‎وتستقبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جميع الشكاوى والمقترحات والاستفسارات عبر قنوات التواصل التالية:

📞 01270746490

📞 01289252668

📞 01270477199

📞 01119555946

📞 01283136655

📞 01222970127

📞 01225304022