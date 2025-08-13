إزالة 24 حالة تعدٍ على مساحة 1132 مترا مربعا بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على التعامل الحاسم مع كافة صور التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وواصلت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة أمس الثلاثاء تنفيذ حملات مكثفة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات.

أسفرت جهود الحملات عن إزالة 23 حالة تعد بإجمالى مساحة 1012 مترا مربعا من أملاك الدولة وحالة تعد على مساحة 120 مترا مربعا متغيرات مكانية.

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار المتابعة الميدانية وإزالة أي تعديات جديدة فور وقوعها والقضاء عليها في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، للحفاظ على حقوق الدولة والشعب.