محمود عاشور حكم فيديو لمباراة بوركينا فاسو وموريتانيا بكأس أفريقيا للمحليين

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين الحكم الدولي المصري محمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو في مباراة بوركينا فاسو أمام موريتانيا، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم (الأربعاء) 13 أغسطس 2025 على ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية للمحليين (شان).

ويعد هذا الظهور الثالث لعاشور في البطولة، حيث يُعتمد عليه كأحد أبرز الحكام أصحاب الخبرة في القارة بعد أن سبق له الظهور في العديد من البطولات الكبرى كان آخرها كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة خلال يونيو ويوليو الماضيين.