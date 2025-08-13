عشان متحصلش مضاعفات خطيرة.. اعرف طرق علاج السكتة الدماغية

يرغب كثيرون فى معرفة طرق علاج السكتة الدماغية حيث أنها من أكثر المشكلات الصحية الخطيرة التى تسبب مضاعفات طويلة المدى إذا لم يتم التعامل معها بشكل سريع وصحيح.

ووفقا لما ذكره موقع “medlineplus” نكشف لكم طرق علاج السكتة الدماغية.

علاج السكتة الدماغية

تشمل علاجات السكتة الدماغية الأدوية والجراحة وإعادة التأهيل ويعتمد نوع العلاج الذي تتلقاه على نوع السكتة الدماغية ومرحلة العلاج.

المراحل المختلفة هي:

العلاج الحاد والذي يهدف لإيقاف السكتة الدماغية أثناء حدوثها.



إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية للتغلب على الإعاقات الناجمة عن السكتة الدماغية.



الوقاية وذلك لمنع حدوث السكتة الدماغية الأولى أو لمنع حدوث سكتة دماغية أخرى إذا كنت قد تعرضت لواحدة بالفعل.

العلاجات الحادة للسكتة الدماغية

العلاجات الحادة للسكتة الدماغية الإقفارية عادة ما تكون الأدوية:

قد تتلقى منشط البلازمينوجين النسيجي (tPA)، وهو دواء لإذابة جلطة الدم ولا يمكنك الحصول على هذا الدواء إلا خلال أربع ساعات من ظهور الأعراض و كلما أسرعت في تلقيه، زادت فرص تعافيك.



إذا لم تتمكن من الحصول على هذا الدواء، فقد تتناول دواءً يمنع الصفائح الدموية من التكتل لتكوين جلطات دموية أو قد تتناول دواءً مميعًا للدم لمنع تضخم الجلطات الموجودة.

إذا كنت تعاني من مرض الشريان السباتي، فقد تحتاج أيضًا إلى إجراء لفتح الشريان السباتي المسدود.



تُركّز العلاجات الحادة للسكتة الدماغية النزفية على وقف النزيف والخطوة الأولى هي تحديد سبب النزيف الدماغي، ثمّ السيطرة عليه:

إذا كان ارتفاع ضغط الدم هو سبب النزيف، فقد يتم إعطاؤك أدوية لخفض ضغط الدم .

إذا كان تمدد الأوعية الدموية هو السبب، فقد تحتاج إلى قص تمدد الأوعية الدموية أو سدها باللولب وتهدف هذه الجراحات إلى منع تسرب المزيد من الدم من تمدد الأوعية الدموية، كما أنها قد تساعد في منع انفجار تمدد الأوعية الدموية مرة أخرى.



إذا كان التشوه الشرياني الوريدي (AVM) هو سبب السكتة الدماغية، فقد تحتاج إلى إصلاحه والتشوه الشرياني الوريدي هو تشابك من الشرايين والأوردة التالفة التي قد تتمزق داخل الدماغ و يمكن إجراء إصلاح التشوه الشرياني الوريدي من خلال:

الخضوع لعملية جراحية لإصلاح التشوه الشرياني الوريدي

حقن مادة في الأوعية الدموية للتشوه الشرياني الوريدي لمنع تدفق الدم

الإشعاع لتقليص الأوعية الدموية في التشوه الشرياني الوريدي



يمكن أن يساعدك إعادة تأهيل السكتة الدماغية على استعادة المهارات التي فقدتها بسبب الضرر و الهدف هو مساعدتك على أن تصبح مستقلاً قدر الإمكان وأن تتمتع بأفضل نوعية حياة ممكنة.

الوقاية من سكتة دماغية أخرى مهمة أيضًا، لأن الإصابة بها تزيد من خطر الإصابة بها مرة أخرى وقد تشمل الوقاية تغييرات في نمط الحياة الصحي وتناول الأدوية.