نتنياهو: يمكننا قصف غزة كما قصف الحلفاء درسدن الألمانية بالحرب العالمية الثانية
وزير الخارجية: القاهرة تحتضن مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة.. و15 شخصا لإدارة القطاع
بعد شكوى المرتبات.. الزمالك يوقع عقوبة مالية ضد عمار ياسر
مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي
ترامب يُصدر أمراً تنفيذياً لتعزيز أمن سلسلة الإمداد الدوائي في الولايات المتحدة
هل الأكل على جنابة يجلب الفقر؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
صنعاء تشتعل لمقتل أنس الشريف .. آلاف اليمنيين يتظاهرون تنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة
تطالب باعتراف نووي .. كوريا الشمالية تؤكد رفضها التفاوض مع أمريكا
مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف حقيقة تقديمه شكوى ضد الأهلي
بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل
مفتوح الآن.. رابط مباشر للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات
محافظ الإسكندرية: استراتيجية جديدة للنقل الذكي خلال الفترة المقبلة

أحمد بسيوني


أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية لمتابعة بدء تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية (أبو قير) بنطاق حي شرق، في إطار خطة المحافظة لتطوير المحاور الحيوية وتحسين السيولة المرورية بالمناطق الأكثر ازدحامًا.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على سرعة إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع تحقيق معدل تنفيذ سريع ، وضمان التنسيق الكامل بين الجهات المنفذة. كما وجّه بمنع استغلال الأرصفة المخصصة للمشاة، ومراعاة تجهيزها بفتحات مناسبة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن، بما يضمن سهولة الحركة للجميع.

وأكد المحافظ أن الهدف من المشروع هو الحد من الاختناق المروري في هذه المنطقة الحيوية التي تضم كتلة سكنية كبيرة من المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الحلول تأتي ضمن تنفيذ استراتيجية متكاملة للنقل الذكي المستدام خلال الفترة المقبلة، والتي ستتكامل مع التحسينات المرورية الجاري تنفيذها من خلال شركة متخصصة تقوم بتحليل كثافات الحركة بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية.

كما شدد على التزام المحافظة بالحفاظ على الغطاء الأخضر والهوية البصرية للمدينة، موضحًا أنه يتم نقل الأشجار بالمجموع الجذري الكامل إلى مشتل الإدارة المركزية للحدائق لإعادة زراعتها لاحقًا في مواقع بديلة، مع التأكيد على دقة تنفيذ هذه الإجراءات. وأوضح أنه سيتم تدعيم المشروع بزراعة أشجار مثل أشجار البونسيانا والجكرندا  والبلتفورم  ، والبرتشارديا  ، والسرو الإيطالي، والاروكاديا  والنباتات العطرية مثل مسك الليل  والمزهرات  والشجيرات مثل : التويا والسرو والليكوفليم والجهنمية القزمية.

ويشمل المشروع إضافة أربع حارات مرورية جديدة ليصل إجمالي عدد الحارات إلى 8 /4 في كل اتجاه)، بما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية بمناطق سيدي جابر وسموحة. وتبدأ المرحلة الأولى من شارع إبراهيم الشريف وحتى شارع سوريا، على أن تستغرق 45 يومًا، بواقع ثلاثة أسابيع لكل اتجاه.

الاسكندرية محافظ الاسكندرية النقل الذكي شارع أبوقير حي شرق

بوسي تثير الجدل بجمبسوت في أحدث جلسة تصوير جديدة
القهوة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
المضادات الحيوية
ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

