محافظ الإسكندرية: استراتيجية جديدة للنقل الذكي خلال الفترة المقبلة



أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية لمتابعة بدء تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية (أبو قير) بنطاق حي شرق، في إطار خطة المحافظة لتطوير المحاور الحيوية وتحسين السيولة المرورية بالمناطق الأكثر ازدحامًا.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على سرعة إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع تحقيق معدل تنفيذ سريع ، وضمان التنسيق الكامل بين الجهات المنفذة. كما وجّه بمنع استغلال الأرصفة المخصصة للمشاة، ومراعاة تجهيزها بفتحات مناسبة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن، بما يضمن سهولة الحركة للجميع.

وأكد المحافظ أن الهدف من المشروع هو الحد من الاختناق المروري في هذه المنطقة الحيوية التي تضم كتلة سكنية كبيرة من المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الحلول تأتي ضمن تنفيذ استراتيجية متكاملة للنقل الذكي المستدام خلال الفترة المقبلة، والتي ستتكامل مع التحسينات المرورية الجاري تنفيذها من خلال شركة متخصصة تقوم بتحليل كثافات الحركة بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية.

كما شدد على التزام المحافظة بالحفاظ على الغطاء الأخضر والهوية البصرية للمدينة، موضحًا أنه يتم نقل الأشجار بالمجموع الجذري الكامل إلى مشتل الإدارة المركزية للحدائق لإعادة زراعتها لاحقًا في مواقع بديلة، مع التأكيد على دقة تنفيذ هذه الإجراءات. وأوضح أنه سيتم تدعيم المشروع بزراعة أشجار مثل أشجار البونسيانا والجكرندا والبلتفورم ، والبرتشارديا ، والسرو الإيطالي، والاروكاديا والنباتات العطرية مثل مسك الليل والمزهرات والشجيرات مثل : التويا والسرو والليكوفليم والجهنمية القزمية.

ويشمل المشروع إضافة أربع حارات مرورية جديدة ليصل إجمالي عدد الحارات إلى 8 /4 في كل اتجاه)، بما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية بمناطق سيدي جابر وسموحة. وتبدأ المرحلة الأولى من شارع إبراهيم الشريف وحتى شارع سوريا، على أن تستغرق 45 يومًا، بواقع ثلاثة أسابيع لكل اتجاه.