بيعمل دوشة.. كواليس قتـ.ـل سيدة لصغيرها بعد وصلة ضرب بالهرم



تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في قتل سيدة لطفلها بعد وصلة ضرب بحجة شقاوته وازعاجها لإصابته بفرط الحركة.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل وبيان أسباب وتوقيت الوفاة كما استجوبت الأم المتهمة التي أكدت أن طفلها مزعج للغاية فهو مصاب بفرط حركة ويسبب لها "دوشة" طوال اليوم بحسب أقوالها.

كما قالت أنها كانت تحاول اسكاته بسبب ازعاجه وحركته المستمرة فتعدت عليه بالضرب حتى فوجئت به ساكنا بين يديها فنقلته إلى المستشفى لكنه كان فارق الحياة.

وتجمع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة التحريات اللازمة كما يناقش فريق البحث عدد من الجيران وشهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب قيام الأم بقتل نجلها.

و ألقت أجهزة البحث الجنائي القبض علي والدة المجني عليه التي اعترفت بقتل طفلها أثناء تأديبه بالضرب المبرح مستخدمة عصا أنهت حياته.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا بمقتل طفل نتيجة الاعتداء عليه، وبإجراء التحريات تبين أن والدة الطفل اعتدت عليه بالضرب، بحجة تأديبه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.