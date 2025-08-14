سيتي بنك: برنت قد يصل إلى 60 دولاراً للبرميل في حالة الاقتراب من اتفاق بين أميركا وروسيا

قال محللون لدى سيتي بنك، يوم الخميس 14 أغسطس/ آب، إن أسعار خام النفط "برنت" ربما تنخفض إلى 60 دولاراً للبرميل في حالة حدوث تقدم بشأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا يتعلق بوقف الحرب في أوكرانيا.

وذكر سيتي بنك، عبر مذكرة، أن من بين الأمور التي قد تنعكس بشكل سلبي كذلك على أسعار النفط وقوع تباطؤ إضافي في واردات النفط الصينية، وشراء المصافي لإنتاج المزيد من الديزل.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً يوم الجمعة المقبل في ولاية ألاسكا الأميركية لبحث موقف الحرب الروسية والأوكرانية.

وتأتي توقعات سيتي بنك بعد توقعات قريبة أصدرتها إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، بوصول متوسط أسعار خام برنت في المعاملات الفورية إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2025.

وفي حالة حدوث هذه التوقعات فإن الربع الأخير من العام الحالي سيكون أول فصل يشهد تراجعاً في متوسط الأسعار إلى هذا المستوى منذ عام 2020.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في توقعات الطاقة قصيرة الأجل لشهر أغسطس، أن توقعاتها تتضمن أيضاً وصول متوسط سعر برنت إلى مستوى قريب من 50 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل.

وعند التسوية يوم الأربعاء، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.74% إلى 65.63 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.82% إلى 62.65 دولار للبرميل.

وفي تقرير صدر يوم الأربعاء، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 إلى 680 ألف برميل يومياً، مقابل تقديرات سابقة أعلى، مرجعةً ذلك إلى تراجع الاستهلاك في الاقتصادات الكبرى وضعف ثقة المستهلكين.