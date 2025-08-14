استجابة فورية.. "مصر الخير" تتكفل بكل احتياجات مصابي حادث كورنيش الإسكندرية

قدمت مؤسسة مصر الخير استجابة سريعة وفورية ودعما كاملا لمصابي حادث كورنيش الإسكندرية منذ وقوعه، إذ كلفت المؤسسة في إطار دروها الخدمي، مكتبها الفرعي في الإسكندرية، لمتابعة حادث كورنيش الإسكندرية والذي نتج عنه إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة، معلنة التكفل بكل احتياجاتهم وتوفيرها لحين تحسن حالاتهم الصحية.

وخصصت مؤسسة مصر الخير، سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى يرافقها طاقم طبي لتقييم الحالات بمستشفى الشاطبي والوقوف على احتياجاتهم بعد وفاة الأب والأم، وخروج حالة واحدة من المصابين بعد تحسنها، وأفاد الطاقم الطبي أنه تم تحويل 6 حالات مصابين بارتجاج بالمخ وكسور متفرقة بالجسم وإبلاغ المستشفى بالمطلوب قبل نقلهم الى مستشفى عقبة ابن نافع.

من جانبها قالت الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إنه تم توفير 6 أسرة رعاية مركزة نظرا لسوء حالة المصابين، إذ يوجد حالة حرجة مصابة بارتجاج بالمخ وكسور ونزيف داخلي، منوهة إلى عمل لجنة من أطباء الرعاية والتجميل والعظام لمتابعة حالتها الصحية والتدخل الجراحى الفوري لإنقاذ حياتها.

وأضافت رئيس قطاع الصحة بالمؤسسة لوجود متابعة دورية على مدار الساعة بين مؤسسة مصر الخير والمستشفي لمتابعة الوضع الصحي للمصابين وتوفير كافة الاحتياجات لحين استقرار وضعهم الصحي وخروج الحالات بعد تحسنها.