ريهام عبد الغفور برفقة نور إيهاب: بنتي اللي مخلفتهاش

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، جمهورها صورا برفقه زميلتها نور إيهاب عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وعلقت ريهام عبد الغفور، على الصورة: “أنا وبنتي اللي مخلفتهاش، لترد نور: ”أحلى واحدة في الكون".

آخر أعمال ريهام عبد الغفور

مسلسل "كتالوج" يشارك فيه مجموعة من النجوم المميزين، مثل ريهام عبد الغفور، ومحمد فراج، وتارا عماد، وسماح أنور، وأحمد عصام السيد، ودنيا سامي.

والعمل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج وليد الحلفاوي.

يُعد "كتالوج" من الأعمال الناجحة على منصة "نتفليكس" هذا العام، ليضاف إلى رصيدها من الأعمال الدرامية المميزة.