أمي الثانية.. علي البيلي يوجّه رسالة مؤثرة لـ ريهام عبد الغفور

وجه الفنان علي البيلي، رسالة مؤثرة إلى الفنانة ريهام عبدالغفور، يعبر فيها عن حبه وامتنانه لها.

وكتب البيلي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "إلى أمي الثانية، أعتبر نفسي محظوظًا جدًا.. ريكو، لم أكن أعرفكِ جيدَا حين بدأنا العمل، ثم علمت لاحقًا أنك كنت تمرين بوقت صعب، ورغم ذلك، وفي فترة قصيرةً، قدمت لي الكثير من الحب، وأصبحت بمثابة أم ثانية لي.. سأظل ممتنا لهذه العلاقة التي جمعتنا.. أحبك".

مسلسل الكتالوج

ويعتبر مسلسل “الكتالوج” العمل الوحيد الذي جمع علي البيلي وريهام عبدالغفور الذي عرض على منصة “نتفليكس” في منتصف يوليو ٢٠٢٥.

حيث أدت ريهام عبد الغفور دور الأم “أمينة”، وهي خبيرة تربية تركت سلسلة فيديوهات تعليمية قبل وفاتها تساعد زوجها محمد فراج في تربية طفليهما، ولعب علي البيلي دور الابن في الأسرة، بعد نجاحه في مسلسل “لام شمسية” في رمضان 2025.



ويشارك في العمل محمد فراج، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، دنيا سامي، وغيرها

والمسلسل من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف أيمن وتار، وإنتاج أحمد الجنايني.