الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عودة فيلم “متل قصص الحب” إلى سينما متروبوليس ببيروت

المخرجة ميريام الحاج والمنتجة ميريام ساسين مع الناقد محمد نبيل
المخرجة ميريام الحاج والمنتجة ميريام ساسين مع الناقد محمد نبيل
قسم الفن

يعود الفيلم الوثائقي اللبناني متل قصص الحب للمخرجة ميريام الحاج إلى سينما متروبوليس ببيروت ابتداءً من الإثنين 18 أغسطس، يتبعه ندوة نقاشية مع الكاتبة والناشطة وبطلة الفيلم جومانا حداد والناقد والكاتب إبراهيم توتونجي.

ويأتي ذلك ضمن التعاون بين جمعية نادي لكل الناس وسينما متروبوليس، وذلك بعد عرض تجاري ناجح بسينما زاوية بمصر.


متل قصص الحب وثائقي تدور أحداثه في قلب بلدٍ يمر بأزمة. تروي المخرجة، في شكل مذكرات، أربع سنوات مضطربة لأمة تعيش حالة من الاضطراب، وتكافح من أجل التحرر من أغلالها. بينما تهتز البلاد بسبب الاضطرابات، تتكشف المساعي الشخصية من أجل المعنى والبقاء. كيف يمكننا الاستمرار في الحلم والعالم ينهار من حولنا؟


شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي الدولي ثم انطلق بعدها في جولة سينمائية طويلة في مختلف المهرجانات الدولية.

الفيلم وصل لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العربي الأول، بالإضافة إلى عدة عروض تجارية ناجحة بلبنان ومصر.


الفيلم من تأليف وإخراج ميريام الحاج وإنتاج ميريام ساسين، وكارين روسزنيفسكي، وتصوير ميريام الحاج إلى جانب جهاد سعادة ومحمد صيام، ومونتاج أنيتا بيريز وستيفاني سيكارد ،وموسيقى تصويرية مارك كودسي. شخصيات الفيلم الرئيسية هم الكاتبة والناشطة جُمانة حداد، المحارب جورج مفرج، والفنانة والناشطة بيرلا جو معلولي.

مهرجان القاهرة متل قصص الحب فيلم متل قصص الحب السينما اللبنانية مهرجان القاهرة السينمائي

