مصرع عامل سقط من سيارة نقل بنجع حمادي

لقى عامل مصرعه على الأسفلت عقب سقوطه من سيارة نقل ثقيل بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع عامل سقط من سيارة نقل ثقيل، بنطاق قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادى.



بالانتقال والفحص تبين مصرع أحمد أبوالفضل 40 عامًا، عامل، مقيم بمركز طما بسوهاج، عقب سقوطه على الأسفلت من سيارة نقل ثقيل محملة بالطوب.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرّر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

