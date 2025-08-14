من الكرة إلى السياسة| عمرو أديب يكشف: تغييرات جذرية في حياتي.. وهذه أولوياتي الجديدة

أثار الإعلامي عمرو أديب الجدل بتغييرات مفاجئة طرأت على حياته خلال الآونة الأخيرة.

وكتب عمرو أديب عبر منصة "إكس": "بقيت أُفضل الدولة المارقة العصبية على الدولة العاقلة الحكيمة، وأُفضل التغيير المستمر على الثبات الطويل، وأُفضل أمير عيد على حمزة نمرة، وأُفضل الصمت على الحقيقة المائعة، وأُفضل اتخاذ الموقف مبكرًا على الانتظار والترقب والتحليل، وأُفضل أن أقول رأيي في الأمر السيئ ولا أُجامل حتى لا أُغضب أحدًا، وأُفضل إمام عاشور على زيزو، وأُفضل المطربين الشعبيين على مشاهير الغناء، وأُفضل أن تكون شيرين جاهزة على أن تظهر كثيرًا".

وتابع: "أُفضل الدولة التي فيها سياسيون على الدولة التي فيها رأسماليون، وأُفضل السيدة الناضجة على السيدة المنطلقة المجنونة، وأُفضل الساندويتشات على الصواني، وأُفضل المأكولات البحرية على اللحوم، وأُفضل المذيع الموهوب على المذيع المتلقن".

وأضاف: "أُفضل المانجو المقطعة على المانجو الفص، وأصبحت أهوى مقاطع أم كلثوم القديمة على الغناء كله، وأُفضل الخدمة الجيدة على مطاعم الشارع العشوائية، وأُفضل الساعات الرقيقة على الساعات الضخمة، وأُفضل الإجازة على العمل، وأُفضل الصرف على الادخار، وأُفضل الحديث في السياسة والبلد على الحديث في الفن والنميمة، وأُفضل النوم مرتاحًا على النوم القلقان بعد خناقة في العمل، وأُفضل الأوبرا على الموسيقى الخالصة، وأُفضل السيارات الغريبة على السيارات الضخمة".

واستطرد: "أُفضل الساحل على أي مكان في العالم، وأصبحت لا أقلق من أي شيء بعد أن كنت أُحسب لكل شيء، وأُفضل الملابس المريحة على التي تحمل علامات تجارية، وأُفضل الكمية القليلة على الكثير التافه، ولا أستمع لكلام لا يعجبني، ولا آكل طعامًا لا يُرضيني، ولا أجلس مع أشخاص مملّين لا يُسلّونني".

واختتم: "لم أعد أرغب في الدخول في خناقات أو الإجابة على أسئلة من نوع: هل كنا زمان أفضل من الآن؟ أريد أن يكون من حولي أصحاب عقول لا عضلات، وأُفضل البشر الطيبين على المتجبرين، وأريد من الناس أن يتركوني في حالي كما أتركهم في حالهم، وأُريد أن أقول عند رؤية انتخابات غريبة إنها غريبة وعجيبة، وأُريد أن أشرب كل يوم صباحًا عصير مانجو إسماعلاوي، وأُريد أن أشجع الزمالك من غير ما أستنى أن يأخذ الدوري، وأُريد أن أعرف أن الأهلي له حق علينا".