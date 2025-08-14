ما كنتش بتكلم أهلها .. القصة الكاملة لمقتل سيدة حامل على يد زوجها في المنوفية

تسود حالة من الحزن بين أهالي شبين الكوم في محافظة المنوفية عقب مقتل سيدة حامل علي يد زوجها بقطعة حديدية حيث قتلها وجلس بجوارها عدة ساعات.

البداية عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بمصرع سيدة علي يد زوجها في مدينة شبين الكوم.

وتبين أن الزوج يبلغ من العمر 29 عاما تعدي علي زوجته بقطعة حديدية حتي الموت وذلك عقب نشوب مشادة كلامية بينهم أدت إلي مشاجرة قام علي أثرها بالتعدي عليها بقطعة حديد حتي الموت.

قتلها وجلس بجوارها

وقام الزوج باكتشافه قتل زوجته صاحبة ال 20 عاما والحامل في الشهر السادس ولكنه إصابته صدمة كبيرة جلس بجوارها عدة ساعات وقام بنقلها الي المستشفي التي أعلنت وفاتها.

اعترف الزوج بارتكابه الواقعة وذلك بسبب خلافاتهم المتكررة لتركها منزل الزوجية فنشبت بينهم مشادة تحولت إلي مشاجرة قام علي أثرها بالتعدي عليها بقطعة حديد حتي الموت.

فيما تفاجئت أسرة الزوجة بمقتلها علي يد زوجها حيث قال والدها أن زوجته منقطعة عنهم منذ زواجها من زوجها الحالي حيث كانت متزوجة من قبل ولديها ابنة وانفصلت وتزوجت في مدينة شبين الكوم.

واكد الاب، أنه لا يعلم تفاصيل عن الحادث حيث حضر الي مشرحة شبين الكوم لاستلام الجثمان وكان لا يعلم شي عن نجلته.

فيما أصيبت الام من الصدمة بعد معرفتها نبا مقتل نجلتها قائلة “ ما اعرفش في ايه ده لازم يتعدم ”.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.