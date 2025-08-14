​أمطار وسيول مستمرة تكسو سانت كاترين بجمال خلاب ..شاهد

تشهد مدينة سانت كاترين هطول أمطار غزيرة ​لليوم الرابع على التوالي، أدت إلى تشكل سيول في العديد من المناطق، مما خلق لوحات طبيعية فريدة ومناظر خلابة وسط جبالها الشاهقة.

​تفاصيل هطول الأمطار لليوم الرابع

​استمرت الأمطار في الهطول بغزارة على المدينة، وتحديدًا في وديان الأربعين والتلعة، لتتحول سريعًا إلى سيول متدفقة بين الجبال.

وأكد صالح عوض، الدليل البدوي ومصور الطبيعة، أن هذه السيول الصيفية قد صنعت مناظر طبيعية ساحرة، حيث انحدرت المياه بين الجبال على شكل شلالات.



​"أمطار الخير الصيفية"



​من جانبهم، وصف الأهالي هذه الأمطار بأنها "أمطار الخير الصيفية"، وهو ما أكده الشيخ محمد صباح، أحد سكان المدينة، موضحًا أن هطولها في هذا التوقيت ينعش المزارع في الوديان ويدعم الحياة الزراعية.





​حالة الطوارئ والتوقعات المستقبلية

​رغم ارتفاع درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية، تعرضت المدينة لسيول في منطقة وادي الأربعين، مما دفع السلطات المحلية إلى رفع حالة الطوارئ تحسبًا لزيادة غزارة الأمطار أو تحولها إلى سيول شديدة. ويسير سيل وادي الأربعين حاليًا في مجراه الطبيعي، لكن التوقعات تُشير إلى احتمالية هطول أمطار غزيرة أخرى في الساعات القادمة قد تصل إلى درجة السيول.