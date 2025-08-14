قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انكسار الموجة الحارة السبت.. والأمطار والسيول تضرب جنوب البلاد
تعديل في تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد.. خروج عبد الله مجدي للإصابة
موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم.. تكليفات رئاسية لحماية تراث ماسبيرو
لفحص كاميرات المراقبة .. النيابة تعاين موقع حادث مطاردة طريق الواحات
رغم الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق
سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات
الفنانين أسياد البلد .. القصة الكاملة لإحالة بدرية طلبة للتحقيق
وزيرا الخارجية والري: حماية الأمن المائي "خط أحمر" ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل
تحول مفاجئ من المرشد الإيراني بشأن مفاوضات نووية جديدة مع القوى الغربية
القاهرة وواشنطن على خط ساخن: مباحثات مكثفة لوقف نزيف غزة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
بيان مشترك لوزارتي الخارجية والهجرة والموارد المائية والري حول التعاون مع دول حوض النيل
وزير الخارجية في رسائل حاسمة: تدريب 5000 شرطي فلسطيني.. والمزايدة على دورنا إفلاس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إعماراً لبيوت الله.. الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا غدًا الجمعة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم

تواصل وزارة الأوقاف، جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح (٢١) مسجدًا غدًا الجمعة، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد (١٣) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٦) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٨٥) مسجدًا من بينها (٧١) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(١٤) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكَّدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م حتى الآن، بلغ (١٣٥٧٤) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٣٨٤ مليون جنيه.


وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوّعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد الأنوار المحمدية بقرية س البحرية – مركز بدر.

وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد النصر بعزبة طاهر – مركز كفر الشيخ؛ ومسجد مدحت الفار بعزبة مدحت الفار – مركز فوه؛ ومسجد التوبة بعزبة فايد بقرية قومسيون غرب – مركز مطوبس، كما تمَّ تطوير وصيانة مسجد الإخلاص بالعزبة الحمراء بقرية إصلاح شالما – مركز سيدي سالم.

وفي محافظة الشرقية:
تمّ إحلال وتجديد مسجد البازات بقرية أبو شلبي – مركز فاقوس؛ ومسجد الحوض أولاد سالم بحي أولاد سالم – مدينة القرين.

وفي محافظة قنا:
تمّ إحلال وتجديد مسجد سليم سليمان بنجع عمارة بقرية الغرب بهجورة – نجع حمادي، كما تمّ تطوير وصيانة مسجد خالد بن الوليد بقرية القصر – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد الصحابة بقرية ببلاو – مركز ديروط؛ ومسجد الحاجر بعزبة التحرير – مركز ديروط، كما تم إنشاء وبناء مسجد آل البيت بقرية سلام – مركز أسيوط.

وفي محافظة المنيا:
تمّ إحلال وتجديد مسجد آل خضر بعزبة الكرم بقرية منتوت - مركز أبو قرقاص.

وفي محافظة الجيزة:
تمّ إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة حسن بيه بقرية المتانيا – مركز العياط.

وفي محافظة الفيوم:
تمّ إحلال وتجديد مسجد المصلية – مركز أبشواي؛ ومسجد الرحمن بعزبة خوجة بقرية العزيزية – مركز طامية.

وفي محافظة الأقصر:
تمّ إنشاء وبناء مسجد الوهاب بمدينة الشمس بالمدامود – مركز ومدينة الزينية.

وفي محافظة القليوبية:
تم تطوير وصيانة مسجد العناني – مدينة بنها؛ ومسجد الفتح بعزبة بطاطا بقرية مشتهر – مركز طوخ؛ ومسجد الرحمة بعزبة باجي بقرية دجوي – مركز بنها.

وفي محافظة دمياط:
تمّ صيانة وتطوير مسجد الكبير بعزبة ٢٨ – مركز كفر سعد.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

الأوقاف إعمار بيوت الله وزارة الأوقاف مساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

إعماراً لبيوت الله.. الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا غدًا الجمعة

الشيخ رمضان عبدالمعز

بيقتل نفسه والغير | رمضان عبدالمعز يحذر من السرعات الجنونية وحوادث الطرق

خلال فعاليات الجلسة بمؤتمر دار الإفتاء العالمي

تفاصيل مقترح اتفاقية هيئات الإفتاء في العالم عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

بالصور

مشروبات طبيعية بديلة للقهوة تمنحك طاقة طوال اليوم.. لن تتوقعها

مشروبات طبيعية بديلة القهوة
مشروبات طبيعية بديلة القهوة
مشروبات طبيعية بديلة القهوة

هل اللبان الذكر يعالج ضيق التنفس؟.. وما الحد المسموح يوميا؟

فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر

اعتدال الطقس بعد24 ساعة.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة

موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة

أحدث أعمال التطوير داخل حديقة الحيوان بالجيزة قبل الافتتاح | شاهد

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد