الوجد والهيام يحلّق بالمعجبات في سماء رعدية على رءوس الفنانين بمسارح الغُنا
تفاصيل المفاوضات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى 4 دول
400 ألف جنيه في 24 ساعة..تراجع كبير في أسعار السيارات وسط سباق الوكلاء
مصر تودع استيراد إطارات السيارات.. ومليار دولار استثمار لدعم الصناعة ودفع عجلة التصدير
9 أسرار للحفاظ على الصلاة بدون انقطاع.. و10 فضائل يغفلها الكثيرون
انكسار الموجة الحارة السبت.. والأمطار والسيول تضرب جنوب البلاد
تعديل في تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد.. خروج عبد الله مجدي للإصابة
موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم.. تكليفات رئاسية لحماية تراث ماسبيرو
لفحص كاميرات المراقبة .. النيابة تعاين موقع حادث مطاردة طريق الواحات
رغم الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق
سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات
الفنانين أسياد البلد .. القصة الكاملة لإحالة بدرية طلبة للتحقيق
مصر تودع استيراد إطارات السيارات.. ومليار دولار استثمار لدعم الصناعة ودفع عجلة التصدير

محمد البدوي

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء تفاصيل مشروع الاستثمارات الصينية البالغة نحو مليار دولار، والتي تستهدف إنشاء مصانع ضخمة لتصنيع إطارات السيارات.

دعم عمليات التصدير للخارج

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» والمذاع عبر القناة الأولى أن المشروع يأتي في إطار حرص الدولة على تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الصناعية التي يعمل بها المطور الصناعي، والتي تعتبر أحد المناطق الواعدة والتي تضمن بداخلها العديد من الصناعات الواعدة مثل صناعة الإطارات وغيرها من الصناعات التي كانت محدودة في مصر يتم التوسع فيها لتلبية الاحتياجات المحلية، وفي الوقت ذاته دعم عمليات التصدير للخارج.

وأشار «الحمصاني» إلى أن معظم الصناعات تكفي باحتياجات السوق المحلي، لكنها في الوقت ذاته تعمل على عمليات التصدير للخارج، لافتا إلى أن الموضوع الذي تم توقيعه والذي يستهدف استثمارات تبلغ نحو مليار دولار على 3 مراحل.

الانتهاء من المرحلة الأولى

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن المساحة التي تم تخصيصها للمشروع تبلغ نحو 350 ألف متر مربع، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى خلال العام المقبل 2026، كما أنه من المقرر أن تكون الطاقة الإجمالية للمشروع تصل 10 ملايين إطار سنويا.

سد حاجة السوق المحلي

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن أهمية المشروع تكمن في سد حاجة السوق المحلي، فضلا عن ترشيد الواردات المصرية من الخارج لأنه يوفر بديل محلي بجودة عالية، وفي الوقت ذاته يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية الهامة التي تخدم المنطقة، فضلا عن وجود استثمارات أخرى هامة منها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

