الأهلي يفتقد جهود نجمه أمام فاركو بسبب الإصابة

أعلن النادي الأهلي رسميًا غياب مدافعه الدولي ياسر إبراهيم عن مواجهة فاركو المقرر إقامتها غدًا الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، وذلك بعد إصابته بتمزق في العضلة العانية للفخذ الأيسر.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال التدريبات الأخيرة ستبعده عن المشاركة، مشيرًا إلى أن ياسر إبراهيم سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، مع متابعة حالته بشكل دوري حتى اكتمال جاهزيته الطبية وعودته للملاعب.

ويأتي غياب ياسر إبراهيم في وقت يسعى فيه الأهلي لتعويض تعثره في الجولة الافتتاحية، حيث اكتفى بالتعادل الإيجابي (2-2) أمام مودرن فيوتشر، وهو ما أفقده نقطتين ثمينتين في بداية مشوار الدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

من جانبه، يطمح فريق فاركو إلى استغلال غياب المدافع القوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، خاصة بعدما خرج بنقطة التعادل السلبي أمام إنبي في أولى مبارياته بالموسم.

المباراة تحمل طابعًا خاصًا، حيث يسعى الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات وتأكيد هيمنته المحلية، فيما يخطط فاركو لتسجيل مفاجأة مبكرة قد تعيد رسم ملامح المنافسة في الأسابيع الأولى من البطولة.