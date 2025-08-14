مدرب الزمالك: نحلل كل مباراة بالفيديو ونسعى للتطور من لقاء لآخر

قال البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه عقب كل مباراة يلقي محاضرة بالفيديو على اللاعبين للحديث عن اللقاء السابق بغض النظر عن النتيجة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري :" الأمر يكون أسهل عندما نحلل المباراة بعد الفوز بالثلاث نقاط، والأهم بعد تحقيق الفوز أن نحافظ على التواضع، لأن ما حدث في المباراة السابقة لن يساعدنا أن نفوز في المباراة المقبلة، ونحن فزنا بمباراة واحتفلنا، وعلينا أن نغير العقلية سريعاً ونتعلم دروساً من المباراة السابقة، ونحتاج للتطور".

وتابع فيريرا:" كل فريق ينزل للملعب ولديه رغبة لتحقيق الفوز في اللقاء، وعقليتنا تتمثل في ألا نجعل رغبة المنافس أكبر في الفوز بالمباراة من رغبتنا في تحقيق ذلك، وعندما تبدأ المباراة لن نسمح لذلك بأن يحدث، وكل مباراة مهمة بالنسبة لنا كنادي الزمالك، ونخوض كل مباراة برغبة ودوافع لتحقيق الفوز، سواء نواجه الأهلي أو المقاولون العرب".

وبشأن استيعاب اللاعبين لفكر الجهاز الفني قال المدير الفني: "الموضوع سيستغرق وقتاً كي يستوعب اللاعبون أفكار المدير الفني، وفي الوقت الحالي نحاول أن نتحسن ونتطور من مباراة للأخرى، وهذا أمر طبيعي".

وفيما يخص إمكانية دخول عناصر جديدة في قائمة المباراة المقبلة قال المدير الفني : "هناك احتمال بتواجد عناصر جديدة في القائمة التي ستخوض المباراة المقبلة وكل شيء وارد، ولست من نوعية المدربين الذين يؤمنون بمقولة لا تغيير في الفريق الذي فاز بالمباراة السابقة، لأن هناك العديد من الأمور نضعها في الاعتبار عند اختيار تشكيل كل مباراة، ونضع في حساباتنا أداء اللاعبين في المباراة السابقة والأداء في التدريبات السابقة، ونوعية الفريق المنافس الذي نواجهه، بجانب الحالة البدنية والصحية للاعب، ومن الوارد أن ترى نفس التشكيل لمباراتين ولكن بناء على اعتبارات الجهاز الفني وليس بسبب تحقيق الفوز في المباراة السابقة".

واختتم يانيك فيريرا قائلاً:" دعم الجماهير كان رائعاً، في عملية الإحماء قبل المباراة كنت في غرفة الملابس وكنت أسمع لأغاني الجماهير قبل انطلاق المباراة ورأيتهم قبل 30 دقيقة منذ بداية المباراة وهم يساندون ويشجعون الفريق قبل انطلاق اللقاء، وعقب المباراة شاهدت منظر الجماهير وخلفهم لوحة نتيجة المباراة بعد الفوز، وهذه صورة مثالية بالنسبة لي، وأتمنى أن تتكرر نفس الصورة كل مرة من الجماهير وأن يكونوا سعداء بالفوز في نهاية المباراة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على إستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.