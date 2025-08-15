قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصائح ذهبية لحماية المحاصيل الزراعية من موجات الحر.. فيديو
يضرب المناطق الجنوبية للوطن العربي.. مصر تحت تأثير الفاصل المداري
أبومازن يطالب الفصائل الفلسطينية بتسليم سلاحها للدولة
أنخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة
تصل لـ 49 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
تشييع جثامين ضحايا حريق مصنع البلاستيك في القناطر الخيرية
70 % للنجاح في التربية الدينية.. تفاصيل المواد الأساسية بقانون التعليم الجديد
احذروا الخروج.. طقس اليوم ودرجات الحرارة في المحافظات
إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في أسيوط
الأوقاف تفتتح اليوم 21 مسجدا ضمن خطة إعمار بيوت الله
إعلام إسرائيلي: الجيش شكل وحدة خاصة مهمتها اغتيال الصحفيين في غزة
"القابضة للكهرباء" تعلن عن وظائف جديدة.. التقديم يبدأ اليوم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

يضرب المناطق الجنوبية للوطن العربي.. مصر تحت تأثير الفاصل المداري

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة شديدة الحرارة التي يشهدها الطقس على البلاد خلال هذه الفترة من أجواء شديدة الحرارة مصحوبة بنشاط رياح رطب ملحوظ محمل أيضا بالهواء الساخن، تحديدًا مناطق جنوب البلاد الذي تسجل درجات حرارة غير مسبوقة.

طقس المنطقة المدارية 

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أقصى جنوب البلاد يشهد خلال هذه الفترة تقدم الفاصل المداري داخل الحدود المصرية، حيث يجلب جزء من طبيعة طقس المنطقة المدارية ممثلة في رياح جنوبية حارة ورطبة محملة ببعض الأتربة نتيجة نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية هناك.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن جنوب البلاد يتأثر أيضاً  بالسحب المدارية ولكن تخف حدتها نوعا ما عند دخولها الحدود المصرية ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة علي فترات متقطعة خاصة عند حدودنا الجنوبية الشرقية وأبوسمبل وأسوان.

الفاصل المداري والموجة شديدة الحرارة 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الفاصل المدارى (‎ ITCZ)، هو الفاصل الذي يفصل بين الكلتة الشمالية الجافة والكتلة الجنوبية الرطبة حيث يمثل حزام من الضغط المنخفض يدور حول الأرض بشكل عام بالقرب من خط الاستواء وتتجمع الرياح التجارية لنصفي الكرة الأرضى الشمالي والجنوبي.

أضافت هيئة الأرصاد، أن الفاصل المداري يتميز بنشاط الحمل الحراري الذي يولد في كثير من الأحيان العواصف الرعدية القوية على مناطق واسعة، وهي أكثر نشاطًا فوق الكتل الأرضية  يومًا بعد يوم وأقل نشاطًا نسبيًا فوق المحيطات.

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن الفاصل المداري يختلف موضعه ​​باختلاف الفصول، فى فصل الصيف يتحرك الفاصل المداري (ITCZ) نحو الشمال في نصف الكرة الشمالي، مما يؤثر على بعض المناطق الجنوبية للوطن العربي مثل السودان واليمن وأجزاء من السعودية.

موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة 

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الأجواء شديدة الحرارة تستمر اليوم الجمعة أيضا على البلاد، حيث تظل درجات الحرارة تسجل معدلات قياسية على مناطق الوجه البحري وجنوب البلاد، الذي يلامس 50 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة، هو أخر أيام الموجة شديدة الحرارة على البلاد، حيث من المتوقع أنه اعتبارا من غدا السبت، تبدأ درجات الحرارة في الانكسار نسبيا لتنكسر حدة الموجة شديدة الحرارة وتعود الاجواء حارة رطبه على البلاد.

الطقس هيئة الأرصاد طقس المنطقة المدارية درجات الحرارة

