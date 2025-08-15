قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الأوقاف تفتتح اليوم 21 مسجدا ضمن خطة إعمار بيوت الله

محمد شحتة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح (٢١) مسجدًا اليوم الجمعة، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد (١٣) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٦) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٨٥) مسجدًا من بينها (٧١) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(١٤) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكَّدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م حتى الآن، بلغ (١٣٥٧٤) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٣٨٤ مليون جنيه.
وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوّعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد الأنوار المحمدية بقرية س البحرية – مركز بدر.

وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد النصر بعزبة طاهر – مركز كفر الشيخ؛ ومسجد مدحت الفار بعزبة مدحت الفار – مركز فوه؛ ومسجد التوبة بعزبة فايد بقرية قومسيون غرب – مركز مطوبس، كما تمَّ تطوير وصيانة مسجد الإخلاص بالعزبة الحمراء بقرية إصلاح شالما – مركز سيدي سالم.

وفي محافظة الشرقية:
تمّ إحلال وتجديد مسجد البازات بقرية أبو شلبي – مركز فاقوس؛ ومسجد الحوض أولاد سالم بحي أولاد سالم – مدينة القرين.

وفي محافظة قنا:
تمّ إحلال وتجديد مسجد سليم سليمان بنجع عمارة بقرية الغرب بهجورة – نجع حمادي، كما تمّ تطوير وصيانة مسجد خالد بن الوليد بقرية القصر – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد الصحابة بقرية ببلاو – مركز ديروط؛ ومسجد الحاجر بعزبة التحرير – مركز ديروط، كما تم إنشاء وبناء مسجد آل البيت بقرية سلام – مركز أسيوط.

وفي محافظة المنيا:
تمّ إحلال وتجديد مسجد آل خضر بعزبة الكرم بقرية منتوت - مركز أبو قرقاص.

وفي محافظة الجيزة:
تمّ إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة حسن بيه بقرية المتانيا – مركز العياط.

وفي محافظة الفيوم:
تمّ إحلال وتجديد مسجد المصلية – مركز أبشواي؛ ومسجد الرحمن بعزبة خوجة بقرية العزيزية – مركز طامية.

وفي محافظة الأقصر:
تمّ إنشاء وبناء مسجد الوهاب بمدينة الشمس بالمدامود – مركز ومدينة الزينية.

وفي محافظة القليوبية:
تم تطوير وصيانة مسجد العناني – مدينة بنها؛ ومسجد الفتح بعزبة بطاطا بقرية مشتهر – مركز طوخ؛ ومسجد الرحمة بعزبة باجي بقرية دجوي – مركز بنها.

وفي محافظة دمياط:
تمّ صيانة وتطوير مسجد الكبير بعزبة ٢٨ – مركز كفر سعد.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

