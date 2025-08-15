قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصائح ذهبية لحماية المحاصيل الزراعية من موجات الحر.. فيديو

أكد الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن الموجات الحارة خلال الفترة الأخيرة تتكرر أكثر من مرة، خلال المواسم الأخيرة، وأن وزارة الزراعة توصلت لأكثر من أصناف المحاصيل التي تتحمل درجات الحرارة العالية.

وأضاف وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى، أن المحاصيل الموجودة حاليا قادرة على تحمل درجات الحرارة، وهناك نصائح توجه لـ المزارعين لعدم تأثر المحاصيل.

ولفت إلى أن أهم النصائح هي ري الأراضي في الصباح الباكر، أو في المساء، وأن يتم الري بشكل منتظم، حتي لا تحدث صدمة حرارية للزرع، وأن وضع بعض السماد يكون في أوقات معينة.

وأشار إلى أن هناك بعض المحاصيل تتأثر بسبب الحرارة منها الذرة الشامي، ولذلك المواطنين تقوم بزراعة هذا المحصول في شهر 3 أو 7و8،حتى لا تكون الزراعة في فترة الموجة شديدة الحرارة.

