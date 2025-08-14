الزراعة: نستهدف سدّ احتياجات السوق لتقليل فاتورة الاستيراد

قال الدكتور فضل هاشم المدير التنفيذي لمركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة إن هناك تنوع في تربية مشروع الدلتا الجديدة، كما أن عمليات الري في هذا المشروع معتمدة على إعادة استغلال المياه، وبالتالي فإن هناك كفاءة استغلال لتلك المنطقة من حيث التربة والمياه والمناخ.

مشروع الدلتا الجديدة

وأضاف المدير التنفيذي لمركز معلومات المناخ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة «المحور» أن هناك العديد من المشروعات المتكاملة التي يتم إقامتها خلال مشروع الدلتا الجديدة، والتي منها المشروعات الزراعية والصوب، والنظرة للمشروع تكون بصورة متكاملة والغرض منه.

ولفت إلى أن منطقة الدلتا الجديدة تتميز بالتنوع، والنظرة تكون بشكل مختلف، ويتم زراعة المحاصيل التي لها احتياج في السوق المصري لتقليل فاتورة الاستيراد، فضلا عن زراعة بعض المحاصيل الصناعية والتصديرية.