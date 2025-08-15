إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في أسيوط

أصيب 9 أشخاص بينهم 7 أطفال باختناق إثر استنشاقهم مبيد حشري بمدينة ناصر الجديدة بمحافظة أسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

بلاغ بوصول 9 مصابين باختناق



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا من مستشفى الإيمان العام بوصول كلا من " نشوي محمود عجمي" 35 عاما، حساسيه بالجسم ضيق بالتنفس، و " سحر محمود عجمي " 33 عاما، حساسيه بالجسم ضيق بالتنفس ، و " عبد الله عبد المطلب رمضان" 10 عاما، حساسيه بالجسم ضيق بالتنفس ، و " حمزه عبد المطلب رمضان" 10 عاما، حساسيه بالجسم ضيق بالتنفس.

استنشاق مبيد حشري

كما وصل للمستشفى " عمر عبد المطلب رمضان" 6 أعوام حساسيه بالجسم ضيق بالتنفس ، و " ساجده عبد المطلب رمضان" 3 أعوام حساسيه بالجسم ضيق بالتنفس ، و " كريم ايهاب جلال" 8 أعوام ، حساسيه بالجسم ضيق بالتنفس ، و " رودينا إيهاب جلال" 10 أعوام ، حساسيه بالجسم ضيق بالتنفس، و " إياد إيهاب جلال" 4 أعوام، حساسيه بالجسم ضيق بالتنفس ،مقيمين جميعا الإسكان الاجتماعي بمدينة ناصر الجديدة ، إثر استنشاقهم مبيد حشري .



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.