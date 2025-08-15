محافظ القليوبية: صرف تعويضات لأهالي المتوفين والمصابين بحريق مخزن البلاستيك

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، من مركز السيطرة والطوائ بديوان عام المحافظة حريق نشب في أحد مخازن مصانع البلاستيك بمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية، والذي أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة حاله بحروق.

وفور تلقيه بلاغ بوقوع الحريق توجه المحافظ لموقع الحريق للوقوف على حجم الأضرار ومتابعة إستكمال أعمال الإطفاء.

وقال المحافظ إنه تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، بالإضافة إلى 7 سيارات إسعاف لنقل المتوفيين والمصابين للمستشفيات ، ووصول فريق عمل الأغاثة بمدرية التضامن الإجتماعي.

ووجّه المحافظ وكيل وزارة التضامن بصرف تعويضات لأهالي المتوفيين والمصابين، وتوجيه وكيل وزارة

الصحة بمتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.