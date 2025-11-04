تصنيف ليدن.. جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية والإفريقية في 5 تخصصات

أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، تحقيق إنجاز علمي جديد يؤكد ريادتها وتميزها على المستويين المحلي والأفريقي، حيث تصدّرت الجامعات المصرية والأفريقية في تصنيف ليدن للتخصصات العلمية لعام CWTS Leiden Ranking Open Edition 2025 الصادر عن جامعة ليدن الهولندية.



وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن النسخة المفتوحة لتصنيف ليدن لعام 2025 أظهرت جامعة القاهرة في صدارة الجامعات المصرية والافريقية في تخصص العلوم الطبية الحيوية والصحية واحتلت المرتبة 110 عالميًا بعدد 4,836 بحثًا دوليًا منشورًا، كما جاءت الجامعة في المرتبة الأولى محليًا والثالثة أفريقيًا في تخصص علوم الحياة والأرض وجاءت بالمرتبة 182 عالميًا بإجمالي 986 بحثًا دوليًا، مضيفًا أن الجامعة تصدرت الجامعات المصرية وجاءت الثالثة أفريقيًا واحتلت المرتبة 256 عالميًا بإجمالي 959 بحثًا دوليًا منشورًا في تخصص الرياضيات وعلوم الحاسب الآلي، كما احتلت الجامعة المركز الأول محليًا وأفريقيًا في تخصص العلوم الفيزيائية والهندسية بإجمالي 2,002 بحث دولي، كما احتلت الجامعة المركز الأول مصريًا والـ17 أفريقيًا و522 عالميًا بإجمالي 582 بحثًا دوليًا في تخصص العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة واصلت ريادتها في النسخة التقليدية من التصنيف ذاته، حيث جاءت الأولى مصريًا وأفريقيًا في تخصص العلوم الطبية الحيوية والصحية بعدد 2,865 بحثًا دوليًا منشورًا، كما احتلت المركز الأول محليًا والثاني أفريقيًا في علوم الحياة والأرض بإجمالي 2,748 بحثًا دوليًا، وجاءت الثانية محليًا والثانية أفريقيًا في تخصص الرياضيات وعلوم الحاسب الآلي بإجمالي 1,348 بحثًا، وجاءت في المركز الأول محليًا وأفريقيًا و223 عالميًا في تخصص العلوم الفيزيائية والهندسية بإجمالي 4,120 بحثًا دوليًا، كما احتلت المركز الأول مصريًا والـ15 أفريقيًا في تخصص العلوم الاجتماعية والإنسانية بإجمالي 318 بحثًا دوليًا.

وأكد الدكتور عبدالصادق، أن هذا التقدم يعكس نجاح الجامعة في تنفيذ استراتيجيتها الطموح لتطوير البحث العلمي والابتكار، وتعزيز النشر الدولي في كبرى الدوريات والمجلات العلمية المصنفة عالميًا، مشيرًا إلى أن تحقيق الجامعة مراكز متقدمة يؤكد استمرارية الأداء المتميز لمنظومة البحث العلمي بالجامعة، التي تضع في أولوياتها دعم الباحثين، وتطوير بيئة البحث، وتشجيع التعاون الدولي مع كبريات الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية، موجهًا الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا لدورهم المحوري في تحقيق هذا الإنجاز العالمي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن تقدم ترتيب جامعة القاهرة في تصنيف “ليدن” 2025 يعكس قوة الأداء البحثي وارتفاع معدل التأثير العلمي للأبحاث المنشورة، موضحًا أن التصنيف يعتمد على مؤشرات كمية دقيقة لقياس جودة الأبحاث المنشورة دوليًا ومستوى التعاون المؤسسي والعالمي، مؤكدًا أن تصدر جامعة القاهرة للتخصصات العلمية المختلفة يبرهن على تنوع مجالات التميز البحثي بداخلها، سواء في العلوم الطبية والهندسية أو في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهو ما يعزز دورها في دعم التوجه الوطني نحو مجتمع المعرفة والابتكار، ويؤكد مواصلتها في دعم برامجها البحثية وتوسيع نطاق التعاون الدولي، بما يسهم في تعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل الجامعات العالمية.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة جاءت في المركز 159 عالميًا داخل تصنيف ليدن الهولندي وفق النتائج المنشورة على موقع المصنف يوم 29 أكتوبر 2025، وتقدمت على عدد كبير من الجامعات المرموقة حول العالم، حيث سجلت عددًا قياسيًا من الأبحاث الدولية المنشورة بلغت 9365 بحثًا علميًا.