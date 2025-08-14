أستاذ علوم سياسية: أوروبا فقدت خلال 3 سنوات الكثير من مناطق الهيمنة.. وترامب كلمة السرّ

قال الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية إن الأوروبيين فقدوا الكثير، ومن أقصاهم أولا عن المسار التفاوضي هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأن من يضغط اليوم على الاتحاد الأوروبي ليست روسيا ولكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار أستاذ العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «Ten» إلى أن أوروبا فقدت خلال الثلاثة أعوام الماضية الكثير من مناطق الهيمنة، وكله يعود إلى الانصياع الكامل للقرار الأمريكي مع بداية هذه الأزمة إبان عهدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لقاء ترامب وبوتين

ولفت إلى أن ما يمكن توقعه بالنسبة للقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا غدا، بمثابة رسم خطوط المرحلة القادمة، بداية من تحسين وإعادة توازن العلاقات الروسية الأمريكية.