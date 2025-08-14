قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بيراميدز يقفز للمركز الرابع بالدوري بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في الفوز على نظيره نادي الإسماعيلي بنتيجة 1-0، وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وسجل مروان حمدي هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 83 من عمر اللقاء برأسية بعد عرضية متقنة من ضربة ركنية نفذها مصطفى فتحي.

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى النقطة 4 ليقفز للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، وتوقف رصيد النادي الإسماعيلي عند النقطة 1 في المركز الـ 15.

الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة بيراميدز والإسماعيلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وشهد الشوط الأول هجمات متفرقة بين الفريقين دون حدوث تغيير في نتيجة اللقاء حتى الآن.

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز والجزائري ميلود حمدي مدرب الإسماعيلي تشكيل المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

تشكيل بيراميدز أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - أسامة جلال - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مصطفى زيكو - محمود زلاكة - - يوسف أوباما - مروان حمدي.

تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، محمد إيهاب، عبد الله محمد.

خط الوسط: عبد الرحمن الدح، عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير، محمد خطاري.

خط الهجوم: مروان حمدي،نادر فرج.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم، علي الملواني، محمد عبد السميع، عمر القط،محمد زيدان،حسن منصور، أنور عبد السلام، إبراهيم عبد العال، إيريك تراواري.

