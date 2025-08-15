ساندي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

خطفت الفنانة ساندي الأنظار في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت مجموعة من الصور الجديدة على حسابها الرسمي بـ«إنستجرام».



وظهرت ساندي خلال عطلتها الصيفية بإطلالة كاجوال مميزة، والتقطت العديد من الصور التذكارية، من بينها لقطة وهي تجلس على دراجة نارية، في أجواء مليئة بالمرح.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ساندي، ألبوم “2 في 1”، الذي ضم 8 أغنيات، تنوعت بين الدراما والرومانسي، وتعاونت فيه مع كبار الملحنين والشعراء، مثل أحمد المالكي وسلمى رشيد ومحمد يحيى وعلاء الراوي وهاني يعقوب، ولأول مرة كتبت ولحنت ساندي أغنية "زي التمثال".