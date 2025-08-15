ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات طبية "بدون ترخيص" بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإدارة مخزن مستلزمات طبية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى، وممارسة مهنة الصيدلة بدون تصريح وحيازة مستلزمات طبية داخل المخزن غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ومصنعة من خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات الطبية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المسئول عنه، وعُثر بداخله على (كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الطبية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش الصناعى.