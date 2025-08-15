خارج الحسابات.. الجزيري يقترب من الرحيل عن الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، وسط تحركات داخلية لحسم مستقبل مهاجم الفريق التونسي الدولي سيف الدين الجزيري.

وكشف مصدر مطلع بالنادي أن إدارة الزمالك بدأت خطوات جادة لتسويق الجزيري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تمهيدًا للتعاقد مع مهاجم إفريقي قوي، مشيرًا إلى أن البحث جارٍ عن عرض مناسب لرحيله بهدف إفساح مكان في قائمة الفريق.

وأوضح المصدر أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا لا يضع الجزيري ضمن حساباته الأساسية، ولن يعتمد عليه إلا في أضيق الظروف، مما يجعل بيعه في يناير الخيار الأقرب الذي تسعى الإدارة لتحقيقه.