لقاء سويدان: برنامجي قربني من الجمهور بشكل أكبر
مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه
تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية.. ماذا حدث؟
الإسكندرية تنهي استعداداها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة
بقيادة حمدي فتحي.. الوكرة يفتتح الموسم الجديد أمام العربي
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025
الجمل: الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الفنية أساس بناء اقتصاد قوي
الأرصاد: انخفاض كتل الهواء شديدة الحرارة .. انكسار الموجة بعد ساعات
نقص مولدات الكهرباء وتكدس المرضي.. نتائج حملات الصحة على مستشفيات المحافظات
باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار لـ120 قتيلاً خلال 24 ساعة
وزير الأوقاف يعقد جلسة ذكر بعد صلاة الجمعة بشمال سيناء.. فيديو
الاتحاد الأوروبي: نتطلع إلى المشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار بغزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الإسكندرية تنهي استعداداها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

أحمد بسيوني

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسى 2025/2024، والتي من المقرر عقدها في الفترة من 16 أغسطس 2025 حتى 25 أغسطس الجاري.

 

إنهاء كافة الترتيبات لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة

وأكد محافظ الإسكندرية أن مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبوزيد أنهت كافة الترتيبات لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة وآمنة، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع تعليم الإسكندرية لتوفير بيئة مثالية تُمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم بأعلى درجات التركيز.

 

رفع درجة الاستعداد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب 

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات التنفيذية في المحافظة بضرورة رفع درجة الاستعداد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسى 2024 / 2025، حفاظًا على هدوء اللجان.

 

نظافة محيط المدارس والاستمرار في الحملات على الباعة الجائلين 

ووجه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار في عمل حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الازعاج وذلك من محيط المدارس.

 

16 لجنة امتحانات جاهزة للدور الثاني

ومن جانبه؛ أوضح مدير مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية ( 13008) طالب وطالبة ، منهم (3603)  للشعبة الأدبية، و(7191) للشعبة العلمية، و(2030) للشعبة الرياضية و(184) دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام  (16) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم التشديد على رؤساء ومراقبي ومشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية (هواتف محمولة، سماعات) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يومياً وعدم الخروج به من اللجنة، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.

الاسكندرية الثانوية العامة الدور الثاني احمد خالد امتحانات الثانوية

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

