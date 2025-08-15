الإسكندرية تنهي استعداداها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسى 2025/2024، والتي من المقرر عقدها في الفترة من 16 أغسطس 2025 حتى 25 أغسطس الجاري.

إنهاء كافة الترتيبات لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة

وأكد محافظ الإسكندرية أن مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبوزيد أنهت كافة الترتيبات لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة وآمنة، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع تعليم الإسكندرية لتوفير بيئة مثالية تُمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم بأعلى درجات التركيز.

رفع درجة الاستعداد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات التنفيذية في المحافظة بضرورة رفع درجة الاستعداد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسى 2024 / 2025، حفاظًا على هدوء اللجان.

نظافة محيط المدارس والاستمرار في الحملات على الباعة الجائلين

ووجه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار في عمل حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الازعاج وذلك من محيط المدارس.

16 لجنة امتحانات جاهزة للدور الثاني

ومن جانبه؛ أوضح مدير مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية ( 13008) طالب وطالبة ، منهم (3603) للشعبة الأدبية، و(7191) للشعبة العلمية، و(2030) للشعبة الرياضية و(184) دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام (16) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم التشديد على رؤساء ومراقبي ومشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية (هواتف محمولة، سماعات) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يومياً وعدم الخروج به من اللجنة، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.