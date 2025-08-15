بالصور .. لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلادها

رصدت عدسة صدى البلد صور احتفال الفنانة لقاء سويدان بعيد ميلادها.

وحرص على الحضور العديد من النجوم منهم رياض الخولي، فاطمة الكاشف، جمال عبد الناصر، الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، مروة عبد المنعم ، حمزة العيلي ، والعديد من النجوم.

يذكر أن الفنانة لقاء سويدان، احتفلت بعيد ميلادها الـ51 بطريقة كوميدية، حيث نشرت فيديو تظهر من خلاله وهي تحتفل بعيد الميلاد وتلتقط صورة تذكارية، إذ كانت تحمل بيدها عدد 15 لتأتي ابنتها وتضعه بطريقة صحيحة ليصبح 51.

ونشرت “لقاء” الفيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وكتبت: "اللهم لك الحمد والشكر على أعوام مضت وأدم علىّ سترك ونعمك في ما هو قادم 51 عام".

أبطال مسلسل حرب الجبالي



مسلسل «حرب الجبالى» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: أحمد رزق، هبه مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من قصه سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.