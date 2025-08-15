مواجهة الأهلي وفاركو بشعار "علاج حموضة الصفقات" في الجولة الثانية للدوري المصري

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، مساء اليوم الجمعة، نحو استاد القاهرة الدولي حيث يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فاركو في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي المباراة في أجواء خاصة بعدما وصفت الصفحة الرسمية لنادي فاركو عبر "فيس بوك" المواجهة بأنها تحت شعار "علاج حموضة صفقات الصيف"، في إشارة ساخرة لعدم قدرة الفريقين على تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية رغم دعم صفوفهما بعدد من الصفقات البارزة.

نتائج الجولة الأولى للفريقين

دخل الأهلي هذه المباراة بعدما تعادل في الجولة الأولى مع مودرن سبورت بهدفين لكل فريق، في حين اكتفى فاركو بالتعادل السلبي أمام إنبي، وهو ما يجعل كلا الطرفين يبحث عن أول فوز له في الموسم الجديد.

صفقات الأهلي الصيفية

الأهلي عزز صفوفه بشكل لافت في سوق الانتقالات الصيفية، حيث ضم التونسي محمد علي بن رمضان، وأعاد نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، إضافة إلى استعادة المالي أليو ديانج، والتعاقد مع أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد سيحا حارس المقاولون العرب، وأحمد رمضان "بيكهام" من سيراميكا، وشراء مصطفى العش نهائياً من زد بعد نهاية إعارته، وضم محمد شكري من سيراميكا، وياسين مرعي من فاركو، ومحمد شريف في صفقة انتقال حر.

تحركات فاركو في الميركاتو

في المقابل، أبرم فاركو عدة تعاقدات أبرزها ضم يوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي، ومصطفى طارق من البنك الأهلي، وأحمد رفاعي من الزمالك، وإسلام المزين، وأحمد دعدور، وكريم الطيب، وحسين حسني، والأنجولي تيو فرنانديز، بينما غادر صفوفه الثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف متجهين إلى الزمالك.

القيمة التسويقية للفريقين والدوري

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 38.25 مليون يورو، مقابل 2.73 مليون يورو لفاركو، بينما تصل القيمة الإجمالية للدوري المصري إلى 156.33 مليون يورو، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

ويتصدر الأهلي قائمة الأندية المصرية من حيث القيمة السوقية، متفوقاً على بيراميدز الذي يأتي ثانياً بـ22.10 مليون يورو، والزمالك ثالثاً بـ15.45 مليون يورو.

أغلى اللاعبين في الدوري المصري

يحتكر الأهلي صدارة قائمة أغلى اللاعبين في الدوري، حيث يأتي محمود حسن تريزيجيه في المقدمة بقيمة 5 ملايين يورو، يليه إمام عاشور بـ4 ملايين يورو، وأحمد مصطفى زيزو بـ3.5 مليون يورو، ثم أشرف بن شرقي وأليو ديانج بـ3 ملايين يورو لكل منهما.

ويأتي البرازيلي إيفرتون داسيلفا لاعب بيراميدز الجديد بقيمة 2.8 مليون يورو، بينما يُعد الفلسطيني عدي الدباغ أغلى لاعب في الزمالك بقيمة 1.2 مليون يورو.