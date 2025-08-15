الهباش: مصر تبذل جهدًا خارقًا.. ونحن مطلعون عليه

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه قد آن الأوان للخروج من هذه الدوامة، مشيرًا إلى أنه منذ أن تجددت الاعتداءات الإسرائيلية بعد الهدنة الأخيرة وحتى الآن، ما زلنا ندور في حلقة مفرغة بين مقترح من هنا وآخر من هناك.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «كل يوم يمر نفقد مزيدًا من الضحايا والشهداء، مصر تبذل جهدًا خارقًا ونحن مطلعون على هذا الجهد، وكذلك دولة قطر، فالجميع يبذل جهودًا مضنية من أجل الوصول إلى وقف العدوان وحقن الدماء».

وتابع: «أول وأهم الأولويات، قبل أي تفاصيل أخرى، هو أن نحمي أبناء شعبنا وأطفالنا، ونحافظ على ما تبقى من حياة لدى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. نحن نشد على يد مصر وعلى يد قطر، ونقدر جهودهما، ونقف خلفهما في كل ما يبذلانه من مساعٍ».

وأكد الهباش في ختام حديثه: «نتمنى أن تُغلّب حركة حماس المصالح الوطنية العليا على رؤيتها الحزبية الضيقة، وأن تكون مصلحة الشعب فوق أي اعتبار».