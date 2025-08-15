قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات ختام دورة إعداد المدربين 1 T.O.T

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور

شهد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، فعاليات ختام دورة إعداد المدربين T.O.T 1، التي ينظمها المركز القومي للتدريب و إعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، و الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بالتعاون مع جامعة دمنهور، وتأتي الدورة تحت إشراف الدكتور عمر سالم، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة رشا بدري، مدير المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات،  الدكتورة أمل غنيم، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، وحضور الفريق الإداري بالمركز القومي للتدريب، بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بالمجمع النظري بالأبعادية.

 استهل "رئيس جامعة دمنهور" كلمته بالترحيب بالسادة الحضور، موجها جزيل الشكر للقائمين على تنظيم الدورة، مثنيا على روح فريق العمل التي أدت إلى نجاح تلك الدورة، مؤكدا أهمية تلك الدورة التي تعد استثمارا استراتيجيا في تطوير الكوادر البشرية وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لتصميم وتقديم برامج تدريبية فعالة، تساهم في تمكين المؤسسات من تحسين الأداء الوظيفي وتعزيز الإنتاجية بشكل مستدام، لافتا إلى أن الدورة تأتي تماشيا مع المشروع القومي "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، موضحا أنه قد تم إطلاق سلسلة دورات إعداد المدربين (TOT) لمنسوبي الجامعة بهدف صقل مهارات التدريس والتدريب لديهم وفق أحدث التوجهات العالمية في مجال التدريب والتطوير، للارتقاء بالعنصر البشري، وإعداد مدربين متميزين ذوي جودة وكفاءة عالية في نقل الخبرات العملية والمهنية بالطرق والأساليب العملية، وإيمانا بمفهوم التعلّم مدى الحياة، وخلق ثقافة التعلّم المستمر داخل المؤسسات، حيث تسعى الجامعة سعياً حثيثاً إلى الاستثمار في تحسين مهارات منسوبيها وصقلها في مختلف المجالات، وبالتالي دفع منظومة تطوير الموارد البشرية.

وفي ختام كلمته وجه "ترابيس" السادة المتدربين بضرورة تطبيق ما تناولوه خلال فترة الدورة التدريبية لتطوير الجامعة، لافتا إلى أن إعداد مدربين معتمدين بالجامعة يعتبر من أهم دعائم تطوير الجامعة.

هذا وقد تضمن اليوم الختامي تقييم عروض المتدربين بحضور لجنة التحكيم المشكلة من كل من الدكتور جون فايز، ممثلا عن المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة أمل غنيم، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، الدكتورة سماح الصاوي، قائم بعمل عميد كلية الآداب، الدكتورة جيهان الخضري، عميد كلية العلوم.

ومن جانبها صرحت "غنيم" أن الدورة تضمنت عدة جلسات منها: أساسيات العملية التدريبية، المهارات الأساسية المدرب المتميز، أساسيات التدريب الفعالة، أبرز أساليب واستراتيجيات التدريب الفعال، مهارات العرض والتقديم وفن التلوين الصوتي للمدرب، مهارات التعامل مع أنماط الشخصية الصعبة في التدريب، تخطيط البرامج التدريبية، معايير تقييم المدربين، المهارات الرقمية للمدرب، مهارات التسويق الإلكتروني، بمشاركة نخبة من أفضل المدربين، واستهدفت عدد (34) متدرب من مختلف كليات الجامعة والجامعات الأخرى بداية من درجة معيد إلى درجة أستاذ، لافتة إلى أن التدريب تم بقاعات مجهزة مما ساهم في توفير بيئة ملائمة للمدربين والمتدربين وتحقيق الأهداف التدريبية بشكل أفضل.

وأكدت "غنيم" أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور، يسعى دائما إلى التطوير والتدريب لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس و معاونيهم والقادة بجامعة دمنهور، مما يحقق أهداف استراتيجية التطوير بالجامعة.

دمنهور جامعة دمنهور البحيرة

