سالي شاهين تكشف أنواع الحموات وتحذر من هذا الأمر

تحدثت الإعلامية سالى شاهين، عن أنواع الحموات قائلة:"الحما فى النهاية أم، ولازم نحبها أيا كانت، ففى الحما الملكة واللى لما تتقدم لخطبة عروسة لابنها بتقول :"ابنى مهندس، دكتور، محاسب أد الدنيا، دا مافيش زويه فى الدنيا، ولازم مراته تشيله على دماغها، وسيد الرجال".





وعقلت الإعلامية سناء منصور خلال تقديم برنامج "ست ستات" المذاع على قناة "DMC"، على كلام الحما الملكة قائلة:"أرى أن العروسة تسيب الأم تتخيل عن أبنها ما تتخيله وفى البيت عارفة قيمته الحقيقية".

تابعت سالى شاهين:"عندنا كمان الحما "الرادار" تعرف انتى فين ومع مين واتكلمتى كام مكالمة فى اليوم، هتطبخى إيه لجوزك النهاردة، ومعاها جدول بكل الحاجات، فردت جاسمين طه زكى، أن هذا النوع من الحموات سيعيش فى قلق دائم، وهى مش شريرة لكن مش عارفة تحافظ على دورها كأم، وعليه أن تحترم الحدود".

استطردت سالى شاهين:"الحما "الكول" اللى بتلبس على الموضة وعارفة فى الإتيكيت واللبس ومش فاضيالك، لكن ساعات كتير بتغير من مرات ابنها، فضلا عن الحما "الطباخة" اللى بتعملك أكل كل يوم".

وتقدم حلقات برنامج "ست ستات" على قناة "DMC"، كل من الإعلاميات سالى شاهين ونهى عبد العزيز وشريهان أبو الحسن وآية جمال الدين وجاسمين طه زكى وسناء منصور.

ويقدم البرنامج يوم السبت من كل أسبوع الإعلامية سالى شاهين ويوم الأحد الإعلامية نهى عبدالعزيز، فيما تقدم البرنامج يوم الاثنين الإعلامية شريهان أبو الحسن وفى يوم الثلاثاء الإعلامية آية جمال الدين، أما يوم الأربعاء فتقدم البرنامج الإعلامية جاسمين طه زكى ويوم الخميس الإعلامية سناء منصور، وفى يوم الجمعة تقدم المذيعات الست الحلقة ليتناقشن فى موضوع مهم من وجهة نظر كل واحدة منهن.

يسلط "ست ستات" الضوء على قضايا المرأة والمجتمع والأسرة، ويقدم العديد من الفقرات التى تخاطب وتهم الشارع المصرى، كما يسلط الضوء على مختلف القضايا التى تمس الأسرة، بالإضافة إلى محتوى متنوع يعكس الاهتمامات والتحديات التى تواجه المجتمع.