محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حريق القناطر الخيرية | القصة الكاملة

قدّم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مساء اليوم، واجب العزاء لأسر ضحايا حريق مخزن الأدوات المنزلية بمنطقة شلقان بمدينة القناطر الخيرية، الذي وقع أمس.

وخلال لقائه أسر الضحايا، أعرب المحافظ عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

القصة الكاملة



كما أعلن المحافظ عن تقديم دعم مالي فوري لكل أسرة من أسر الضحايا، من خلال الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية ضمن جهود المشاركة المجتمعية، مؤكّدًا أنه جارٍى التنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل لتدبير مبالغ مالية إضافية كتعويضات.



كما وجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لأبناء الضحايا وقد شملت توجيهاته سرعة توفير فرص عمل للخريجين من أبناء المتوفين، بالإضافة إلى التكفل بمصروفات الدراسة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.



كما وجه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لضم زوجات الضحايا إلى برنامج "تكافل وكرامة" لتوفير معاش شهري يضمن لهن حياة كريمة.



وشملت زيارات العزاء: أسرة المرحوم فرج سيد صالح بدار المناسبات بكفر الحارس بالقناطر الخيرية، وأسرة المرحوم عوض أبو سريع أمام بمسجد سيدي هيب بشارع التحرير بقليوب، وأسرة المرحوم سعيد عط الله بمضيفة سيدي عبد الرحمن بقليوب، وأسرة المرحوم محمد سامي البلقصي بشارع ماضي ببحري السكة الحديد بقليوب البلد.