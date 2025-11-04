قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة: العلاقات المصرية الأردنية نموذج راسخ للتعاون العربي المخلص
طلاب الدراسات العليا بإعلام القاهرة يبتكرون تطبيقا إلكترونيا للسياحة في مصر
رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟
مكافآت استثنائية في الزمالك حال التتويج بالسوبر المصري
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بحماة الوطن: المشاركة في الانتخابات واجب ودعم لمسيرة البناء والتنمية

حماة الوطن
حماة الوطن
محمد الشعراوي

دعا علاء سليمان الحديوي، القيادي بحزب حماة الوطن، والمرشح على المقعد الفردي على دائرة " طما_ طهطا_ جهينة" بسوهاج، جموع المواطنين إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن المشاركة ليست مجرد حق دستوري، بل واجب وطني على كل مواطن حريص على مستقبل وطنه.


وشدد الحديوي، في بيان له اليوم ، على أن نزول المواطنين للإدلاء بأصواتهم يمثل دعمًا حقيقيًا لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه المشاركة تجسد وعي الشعب المصري وحرصه على استكمال مؤسسات الدولة ودعم الاستقرار السياسي.


وأوضح الحديوي، أن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية تُعد تجسيدًا حقيقيًا لوعي الشعب المصري، ودليلًا على حرصه على استكمال مؤسسات الدولة ودعم الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مختلف المجالات، وأن البرلمان القادم سيكون شريكًا أساسيًا في استكمال ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية.


وذكر الحديوي، أن المرحلة المقبلة تتطلب نوابًا يعبرون بصدق عن صوت المواطن ويساهمون في صياغة التشريعات التي تخدم أهداف الدولة في التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.


وأضاف المرشح عن حزب حماة الوطن، أنه يخوض الانتخابات واضعًا نصب عينيه خدمة المواطنين بالدائرة والعمل الجاد من أجل النهوض بها في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنه وضع برنامجًا انتخابيًا واقعيًا يتضمن حلولًا عملية للمشكلات التي يعاني منها الأهالي في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، وفرص العمل، والخدمات العامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.


كما وجّه الحديوي، خالص الشكر والتقدير إلى حزب حماة الوطن برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، وإلى النائب الدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، على دعمهم المستمر لمرشحي الحزب في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس روح الفريق الواحد والعمل المؤسسي الذي يميز الحزب، ويعزز من قدرته على خدمة الوطن والمواطنين بكفاءة وإخلاص.


واختتم علاء الحديوي بيانه بتوجيه الدعوة لجميع أبناء الوطن إلى المشاركة الإيجابية، قائلًا: صوتكم أمانة ومسؤولية، وهو السلاح الحقيقي لبناء مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا، والمشاركة ليست مجرد حق، بل واجب وطني يُسهم في دعم الدولة واستمرار مسيرتها نحو التقدم والازدهار".

دعا علاء سليمان حماة الوطن الانتخابات طهطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

شرم الشيخ

شرم الشيخ تشهد افتتاح النسخة الرابعة من المنتدى العربي للأرض والمناخ

عبدالعاطي

وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة تطورات الأوضاع بالقطاع

ارشيفي

حركة المجاهدين الفلسطينية تنعى أحد قياداتها البارزة

بالصور

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد