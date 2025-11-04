قيادي بحماة الوطن: المشاركة في الانتخابات واجب ودعم لمسيرة البناء والتنمية

دعا علاء سليمان الحديوي، القيادي بحزب حماة الوطن، والمرشح على المقعد الفردي على دائرة " طما_ طهطا_ جهينة" بسوهاج، جموع المواطنين إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن المشاركة ليست مجرد حق دستوري، بل واجب وطني على كل مواطن حريص على مستقبل وطنه.



وشدد الحديوي، في بيان له اليوم ، على أن نزول المواطنين للإدلاء بأصواتهم يمثل دعمًا حقيقيًا لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه المشاركة تجسد وعي الشعب المصري وحرصه على استكمال مؤسسات الدولة ودعم الاستقرار السياسي.



وأوضح الحديوي، أن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية تُعد تجسيدًا حقيقيًا لوعي الشعب المصري، ودليلًا على حرصه على استكمال مؤسسات الدولة ودعم الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مختلف المجالات، وأن البرلمان القادم سيكون شريكًا أساسيًا في استكمال ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية.



وذكر الحديوي، أن المرحلة المقبلة تتطلب نوابًا يعبرون بصدق عن صوت المواطن ويساهمون في صياغة التشريعات التي تخدم أهداف الدولة في التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.



وأضاف المرشح عن حزب حماة الوطن، أنه يخوض الانتخابات واضعًا نصب عينيه خدمة المواطنين بالدائرة والعمل الجاد من أجل النهوض بها في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنه وضع برنامجًا انتخابيًا واقعيًا يتضمن حلولًا عملية للمشكلات التي يعاني منها الأهالي في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، وفرص العمل، والخدمات العامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



كما وجّه الحديوي، خالص الشكر والتقدير إلى حزب حماة الوطن برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، وإلى النائب الدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، على دعمهم المستمر لمرشحي الحزب في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس روح الفريق الواحد والعمل المؤسسي الذي يميز الحزب، ويعزز من قدرته على خدمة الوطن والمواطنين بكفاءة وإخلاص.



واختتم علاء الحديوي بيانه بتوجيه الدعوة لجميع أبناء الوطن إلى المشاركة الإيجابية، قائلًا: صوتكم أمانة ومسؤولية، وهو السلاح الحقيقي لبناء مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا، والمشاركة ليست مجرد حق، بل واجب وطني يُسهم في دعم الدولة واستمرار مسيرتها نحو التقدم والازدهار".